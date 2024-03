FC Groningen-spits Postema completeert hattrick 12 dagen na laatste fluitsignaal

Romano Postema maakte begin maart tegen MVV Maastricht (3-0) zijn eerste hattrick namens FC Groningen. Althans, dat was de lezing van de spits zelf. Arbiter Sander van der Eijk schreef op het wedstrijdformulier na afloop dat Jorg Schreuders verantwoordelijk was voor de tweede goal van de wedstrijd. Twaalf dagen later heeft de KNVB alsnog de naam van Postema achter het doelpunt gezet, zo laat de bond weten aan RTV Noord.

Groningen kende 8 maart een makkelijke avond tegen MVV. In eigen huis stond het al na 21 minuten 2-0 voor de Trots van het Noorden. Die tweede goal was na afloop onderwerp van gesprek.

Postema, in het duel met de Maastrichtenaren in ieder geval de maker van de 1-0 en de de 3-0, claimde na afloop dat hij verantwoordelijk was voor de gehele doelpuntenproductie van Groningen, in tegenstelling tot Van der Eijk.

De 2-0 viel na een aanval over de linkerflank. Isak Määttä had uiteindelijk een teruggetrokken bal op Schreuders in huis, waarna de middenvelder in de linkeronderhoek binnenschoot. Onderweg naar het doel kwam de bal langs Postema, die na afloop claimde het leer zelfs te hebben geraakt met zijn kuit.

Na het laatste fluitsignaal zocht de clubtopscorer van Groningen de scheidsrechter op met de vraag of hij de goal aan hem zou toekennen. Van der Eijk liet weten de treffer aan Schreuders te geven, tot onvrede van Postema. De jonge spits was dusdanig overtuigd van het feit dat hij een hattrick had gemaakt, dat hij de wedstrijdbal ondanks de beslissing van de arbiter mee naar huis nam.

Al snel na het treffen tussen Groningen en MVV besloot statistiekenbureau Opta, dataleverancier van onder meer de KNVB, het doelpunt wél aan Postema toe te kennen. Hierdoor ontstond een impasse: de Nederlandse voetbalbond hanteerde een andere doelpuntenmaker dan de eigen dataverstrekker.

Deze week benaderde Opta de KNVB. "Na contact met hen heeft de scheidsrechter de beelden nogmaals bekeken en is besloten om ook op het wedstrijdformulier Postema als maker van dat doelpunt aan te wijzen." Daarmee komt het seizoentotaal van Postema op vijftien treffers, waardoor hij de vierde plek op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie inneemt.

