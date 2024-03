Elftal van de Week: FC Groningen-topscorer leidt de dans in de voorhoede

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd speelronde 28 van het seizoen afgewerkt.

Het hart van de defensie wordt deze week vertegenwoordigd door Timothy Derijck. Hij maakte namens ADO Den Haag de gelijkmaker in het met 2-1 gewonnen duel met Jong Ajax. De Belgische centrale verdediger maakte zijn tweede doelpunt in drie wedstrijden. Hij wist ook al het net te vinden tegen Willem II (2-1 verlies).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uitgelicht

Het doel wordt deze week verdedigd door FC Emmen-doelman Eric Oelschlägel. De 28-jarige sluitpost hield knap de nul in de 2-0 zege tegen Keuken Kampioen Divisie-koploper Willem II. De Duitser verrichtte tegen de aspirant-Eredivisionist voor het eerst sinds 18 september 2022 vijf reddingen in een competitieduel.

Op het middenveld is er ruimte voor de twintigjarige Kian Fitz-Jim. Het talent van Ajax maakte zijn eerste treffer in alle competities sinds 7 april 2023. Toen scoorde de middenvelder namens Jong Ajax tegen Telstar (3-2 winst) in de Keuken Kampioen Divisie. Fitz-Jim maakte ook zijn eerste doelpunt van buiten de zestien sinds 14 november 2022, toen in het spektakelstuk tegen FC Den Bosch (4-4).

De spitspositie wordt bekleed door Romano Postema. Hij had afgelopen maandag tegen FC Den Bosch (1-4 winst) twee schoten meer dan elke andere teamgenoot. Daarbij scoorde Postema tweemaal en was hij verantwoordelijk voor drie van de vijf schoten op doel namens FC Groningen.

Elftal van de Week: Eric Oelschlägel (FC Emmen), Raphaël Sarfo (Jong Ajax), Timothy Derijck (ADO Den Haag), Simon Janssen (VVV-Venlo), Patriot Sejdiu (NAC Breda), Kian Fitz-Jim (Jong Ajax), Thijme Verheijen (VVV-Venlo), Mathis Suray (FC Dordrecht), Václav Sejk (Roda JC Kerkrade), Romano Postema (FC Groningen), Tristan van Gilst (De Graafschap).

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties