De ooit zo veelbelovende rechtsbuiten die nu furore maakt op Youtube en TV

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van de gemiste kansen. Deze keer aandacht voor de carrière van Andy van der Meijde.

Door Lars Verhage

De ene na de andere voetballer zit tegenwoordig bij hem in de auto. Het is één van de meest bekeken series op Youtube: Bij Andy in de auto. Toch had er voor Van der Meijde meer in gezeten. Hij kwam eind jaren 90 als één van de grote talenten op bij zijn Ajax. Na een succesvolle verhuurperiode aan Twente kreeg de vleugelaanvaller de kans bij Ajax, en die greep hij met beide handen. Onder leiding van Co Adriaanse en daarna Ronald Koeman ontpopt de Arnhemmer zich tot vaste rechtsbuiten. Een transfer naar Inter lijkt de volgende stap naar succes, maar niets blijkt minder waar.

Ajax

Van der Meijde wordt al op veertienjarige leeftijd gescout door Ajax. Daarvoor speelde hij bij zijn plaatselijke voetbalclub Vitesse 1892. Bij Ajax behoorde de aanvaller tot de zogenoemde Golden Boys-generatie van de ploeg uit Amsterdam. Na een paar goede jaren in de jeugdopleiding maakt de rechtsbuiten op slechts achttienjarige leeftijd zijn debuut in Ajax 1. Na enkele invalbeurten brengt Van der Meijde toch niet wat er van hem verwacht wordt. Zijn ontwikkeling stagneert, waardoor er besloten wordt dat een verhuurperiode de beste optie is.

Het jeugdproduct wordt uiteindelijk verhuurd aan FC Twente, dat eveneens actief is in de Eredivisie.

Hier laat de rechtspoot mooie dingen zien. Bij de Tukkers speelt hij bijna het hele seizoen, waarin Van der Meijde twee keer tot scoren komt. In zijn ontwikkeling is weer een stijgende lijn te zien, alleen het rendement van de buitenspeler moet nog omhoog. Het jaar erop pakt hij zijn kans in het eerste van Ajax. Onder leiding van trainer Co Adriaanse verovert de rappe rechtsbuiten al snel een basisplaats. Met zijn mooie passeeracties en goede voorzetten wordt Van der Meijde een onmisbare schakel in een goedlopend elftal met sterspelers, zoals Zlatan Ibrahimovic, Rafael Van der Vaart en Wesley Sneijder. In zijn laatste seizoen bij Ajax, 2002/03, haalt de club de kwartfinale van de Champions League. Hierin weet Van der Meijde alweer een goede indruk achter te laten. Hij lijkt dan ook klaar te zijn voor de volgende stap.

Mislukte avonturen

Een toptransfer naar Inter volgt. Voor zijn overgang betaalt de Italiaanse topclub ongeveer zeven miljoen euro aan Ajax. De verwachtingen rondom Van der Meijde zijn hoog. In Italië hopen ze dat de buitenspeler zijn niveau haalt van het seizoen daarvoor, en dan specifiek zijn Champions League-niveau. Het begin in Milaan is veelbelovend.

In zijn periode bij Inter wordt hij ook basisspeler bij het Nederlands Elftal. Tijdens het EK van 2004 staat Van der Meijde zelfs vier van de vijf wedstrijden in de basis. In Milaan lijkt hij ook een basisplaats te veroveren, echter wordt hij al snel weer naar de bank verwezen. De statistieken liegen er niet om. In drie seizoenen Inter komt Van der Meijde tot 53 optredens, waarin hij slechts 4 keer weet te scoren. De hoge verwachtingen die men had aan het begin van zijn tijd in Italië, worden echter niet waargemaakt door de Nederlander. Het mag geen verrassing heten dan zijn tijd bij Inter na twee jaar voorbij is.

In 2005 zit de Engelse ploeg Everton zonder een echte rechtsbuiten. Na een korte zoektocht komen zij uit bij Van der Meijde. In Engeland wil de rechtspoot zijn carrière nieuw leven inblazen na een mislukt avontuur in Italië. Bij Everton gaat echter alles mis wat mis kan gaan voor Van der Meijde. Hij weet geen enkel moment te imponeren in de Premier League. Sterker nog, verspreid over 4 seizoenen komt hij tot slechts 24 duels. In deze wedstrijden weet hij geeneens op het scorebord te komen.

Bij Everton beleefde Van der Meijde een uiterst teleurstellende periode.

Buiten het veld weet de Arnhemmer echter wel de aandacht op zich te vestigen. Hij komt in Engeland vaak in de publiciteit, maar voornamelijk negatief. Zo zijn er genoeg disciplinaire schorsingen, een ziekenhuisopname na een avondje stappen en zijn er geruchten dat Van der Meijde niet van de alcohol af kan blijven. Het zorgt voor te veel negativiteit rondom de speler en Everton, waardoor er besloten wordt zijn aflopende contract niet te verlengen. Wéér een mislukt buitenlands avontuur.

Terugkeer

Nadat zijn periodes bij Inter en Everton niet voor het gehoopte succes hebben gezorgd, keert Van der Meijde terug naar Nederland. Hij besluit zijn conditie op peil te houden bij Ajax, waarna hij een paar maanden later een contract tekent bij PSV. Dit blijkt een fout te zijn van de Eindhovenaren, aangezien Van der Meijde een paar kilo te zwaar is en niet zijn niveau kan halen van weleer. De rechtsbuiten speelt uiteindelijk geen enkele professionele wedstrijd meer, waardoor zijn voetbalcarrière als een nachtkaars uitgaat.

Toch blijft Van der Meijde in de publiciteit. Hij brengt in 2012 zijn biografie uit, waarin zijn moeilijke tijd als voetballer naar voren komt. De drang naar drank, drugs en seks gedurende zijn loopbaan hebben een negatief effect gehad op zijn prestaties. Ook wordt zijn leven gevolgd met zijn eigen realitysoap, Andy & Melisa. De voormalig profvoetballer is een graag geziene persoonlijkheid tegenwoordig, voor elke doelgroep.

Op Youtube begint Van der Meijde namelijk een serie genaamd Bij Andy in de auto. Hierin rijden voetballers, BN’ers en andere bekende persoonlijkheden mee met de oud-international. Sinds het TV-seizoen 2022/23 is Van der Meijde ook een vaste tafelgast bij het programma Veronica Offside. Hij weet goed te scoren, al lukt het hem nu beter buiten het veld. Had Van der Meijde de drank, drugs en allerlei andere dingen naast zich kunnen houden tijdens zijn voetbalcarrière had er wellicht veel meer ingezeten.

Van der Meijde aan tafel bij Veronica Offside.

