'De ontzaglijk dure Eredivisie-samenvattingen mogen verdwijnen bij de NOS'

Het Eredivisie-voetbal mag verdwijnen bij de NPO, zo vindt Taco Zimmerman. De algemeen directeur van AVROTROS geeft in gesprek met Spreekbuis.nl aan dat de bezuinigingen van de overheid consequenties gaan hebben voor ‘een aantal zenders en netten van de NPO’.

In het kader van de bezuinigingen bij de publieke omroep, circa honderd miljoen euro, stelt Zimmerman dat het Eredivisie-voetbal kan verdwijnen.

Met het uit handen geven van de uitzendrechten van de Eredivisie-samenvattingen kan de NPO zo’n 20 tot 25 miljoen euro besparen, ondanks dat de publieke omroep op die manier reclame-inkomsten misloopt.

De algemeen directeur vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van de samenvattingen is als er veel commerciële partijen zijn die graag willen betalen. “Het voetbal kost ontzaglijk veel geld”, zegt Zimmerman.

De bestuurder is overigens niet te spreken over de aangekondigde bezuinigingen vanuit de politiek en hij noemt die ‘een vorm van pesten’. “We zijn een speelbal geworden van de politiek.”

“Honderd miljoen eraf zie ik als een vorm van pesten. Men vindt kennelijk: inhoudelijk krijgen we er onze vinger niet achter, dan doen we het maar met geld. Het is symboolpolitiek”, besluit Zimmerman.

Of de samenvattingen daadwerkelijk op korte termijn gaan verdwijnen, is niet duidelijk. In mei wist sportmarketeer Chris Woerts in het programma De Oranjezomer overigens te melden dat de Eredivisie-rechten vanaf het seizoen 2025/26 op de markt komen.