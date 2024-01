De Nederlander die scoorde tegen Barça, maar op zijn 32ste stopte met voetballen

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van Danny Hoesen, de spits met zijn legendarische goal tegen FC Barcelona.

Het is 26 november 2013. Ajax speelt in de Champions League een prachtige wedstrijd tegen het grote Barcelona. Bij de Amsterdammers staat Hoesen in de spits, nadat hij twee weken daarvoor nog voor de beloften in de basis stond. Na een vroege goal van Thulani Serero krijgt de Limburger de kans om 2-0 te maken. Koelbloedig schiet de spits achter de Spaanse doelman Pinto. Het zorgt uiteindelijk voor een legendarische overwinning van Ajax wat voor Europese overwintering zorgde. Hoesen zorgt met deze goal voor hoge verwachtingen, die hij uiteindelijk nooit waar heeft kunnen maken.

Jeugd

Op 15 januari 1991 ziet Hoesen voor het eerst het levenslicht. Dit doet hij in de Limburgse stad Heerlen. Hier begint hij op jonge leeftijd te voetballen, allereerst bij amateurvereniging SV Eikenderveld, waarna hij later naar RKSV Groene Ster verkast. Hier krijgt de aanvaller aandacht van Fortuna Sittard, dat het wel in hem ziet zitten. Hij doorloopt uiteindelijk de gehele jeugdopleiding van de Limburgers en sluit op jonge leeftijd aan bij de A-selectie.

In 2008 komt hij als zeventienjarige steeds vaker op het wedstrijdformulier te staan. Minuten maken in het eerste elftal zit er op dat moment echter nog niet in, het blijft voor de rechtspoot bij toekijken vanaf de bank. Op 15 augustus 2008 is het dan zo ver. Hoesen mag zijn debuut maken voor Fortuna. Het blijft voorlopig alleen bij één wedstrijd voor de Heerlenaar. Hij heeft zich namelijk in de kijker gespeeld van Fulham, waar de spits op stage mag. Hier maakt hij dusdanig veel indruk, dat the Cottagers Hoesen per direct overnemen.

Transfers en verhuurperiodes

Bij de Engelse club sluit de spits in eerste instantie aan bij de beloftenploeg. In zijn eerste twee jaar in Engeland speelt Hoesen slechts acht wedstrijden bij de Onder 21, maar toch ziet Fulham potentie in de aanvaller. In 2010 wordt er besloten dat een verhuurperiode het beste is voor Hoesen om zich te ontwikkelen. De Finse topclub HJK Helsinki klopt aan de deur, en weet de aanvaller te strikken voor een half jaar. Hier komt hij meer aan de bak, en bovendien laat Hoesen goede dingen zien. Toch stokt het bij zijn rendement. In veertien wedstrijden in het koude Finland komt de Limburger tot twee goals. Toch is het genoeg voor Fulham om zijn contract te verlengen bij Hoesens terugkomst.

Eenmaal terug in West-Londen sluit de rechtspoot aan bij het eerste team. Hij komt steeds dichter bij de selectie, maar de laatste stap is net te veel voor hem gevraagd. Hij mag eenmaal plaatsnemen op de bank, tegen Sunderland. Een debuut zit er echter niet in.

Hoesen in 2011 scorend namens Fortuna Sittard.

Een verhuurperiode is weer aan de orde, en ditmaal naar een oude bekende. Fortuna Sittard huurt het oude jeugdproduct voor één seizoen. In Limburg weet hij zijn gewenste vlieguren te maken. Hoesen speelt het hele seizoen en pikt her en der ook zijn doelpunten mee. In zijn tweede periode bij Fortuna speelt de aanvaller 34 wedstrijden, waarin hij 14 keer weet te scoren. Het zorgt niet voor een terugkeer naar Fulham, maar wel voor een prachtige transfer naar Ajax.

In zijn eerste seizoen in Amsterdam sluit Hoesen meteen aan bij de hoofdmacht van trainer Frank de Boer. Zijn debuut maakt hij op 3 oktober 2012, een eerste wedstrijd waar menig speler jaloers op is. De spits debuteert namelijk in de Champions League, uitgerekend tegen het grote Real Madrid. Alhoewel de Koninklijke met 1-4 wint in Amsterdam, is het toch een prachtig moment in de nog redelijk prille carrière van de Limburger.

In zijn eerste seizoen bij Ajax moet Hoesen het voornamelijk doen met invalbeurten. Toch komt hij tot 25 wedstrijden en 7 doelpunten. Met hoge verwachtingen gaat de spits het seizoen 2013/14 in. Echter loopt dat seizoen behoorlijk anders. In eerste instantie maakt Hoesen zijn minuten in Jong Ajax, waarna hij op 26 november redelijk verrassend in de basis staat in de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. Met een knappe goal zorgt de aanvaller voor de 2-0.

Op 22-jarige leeftijd heeft Hoesen zijn hoogtepunt in principe al bereikt. Toch wil hij meer. Na een paar moeizame maanden bij Ajax, wordt hij aan het Griekse PAOK Saloniki verhuurd. Ook hier wil het niet echt vlotten voor de spits. In elf optredens voor de Griekse topclub komt hij tot slechts één doelpunt. 2013/14 blijkt uiteindelijk een seizoen te zijn met hoge pieken en diepe dalen voor Hoesen.

De rechtspoot vertrekt uiteindelijk naar FC Groningen. Hier wil hij zichzelf weer in de kijker spelen, maar dit lukt niet. Sterker nog, in zijn eerste seizoen bij de Trots van het Noorden weet hij totaal geen potten te breken. Hoesen wordt zelfs buiten de wedstrijdselectie gehouden van de KNVB bekerfinale. Toch weet hij in zijn drie jaar in dienst van Groningen tot 74 wedstrijden te komen. De statistieken zijn niet om over naar huis te schrijven. In deze 74 optredens komt hij tot slechts 15 doelpunten.

Avontuur op zijn eind

Nadat zijn drie jaar bij FC Groningen niet bestempeld kan worden als een groot succes, hoopt Hoesen zijn geluk elders te vinden. De spits vertrekt naar Amerika, iets wat hoog op zijn verlanglijstje stond. Na enkele mooie jaren in Amerika, besluit de Limburger toch nog één avontuur aan te gaan in Nederland. Hij tekent bij FC Emmen, maar na slechts vier optredens wordt zijn contract in onderling overleg ontbonden. Hoesen stopt per direct met voetballen, op slechts 32-jarige leeftijd. Zijn lichaam is niet meer in staat om het profvoetbal aan te kunnen, zo laat hij zelf weten. Een grote carrière werd er verwacht, maar niets blijkt minder waar. Toch zal Hoesen altijd onthouden worden als die spits die scoorde tegen FC Barcelona.



