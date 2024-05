De 15 namen die Kylian Mbappé kunnen opvolgen bij Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé verlaat Paris Saint-Germain na dit seizoen, zo maakte de superster afgelopen vrijdag bekend middels een videoboodschap. Alles wijst erop dat de veelbesproken aanvaller bij Real Madrid gaat tekenen, al is nog niets definitief. De grote vraag is nu: wie gaat de altijd scorende Mbappé opvolgen bij PSG? Voetbalzone zet de belangrijkste kandidaten voor je op een rijtje.

Xavi Simons

PSG kan natuurlijk overwegen om Xavi Simons, nog steeds eigendom van de Parijse grootmacht maar verhuurd aan RB Leipzig, een prominente plaats te geven in de voorhoede. Of dat ook gaat gebeuren valt nog te bezien. Volgensbevat de verbintenis van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler een clausule die hem het recht geeft om zelf een club uit te kiezen indien hij wederom verhuurd wordt. Op die manier kan het financieel armlastige FC Barcelona een lijntje uitgooien naar Simons, die zijn nabije toekomst nog niet definitief heeft bepaald.

Xavi Simons draait een topseizoen bij RB Leipzig, maar zijn toekomst is ongewis.

Lamine Yamal

bracht Lamine Yamal afgelopen maart in verband met de opvolging van Mbappé. FC Barcelona is naar verluidt op de hoogte van de vermeende interesse van PSG in het pas zestienjarige toptalent. Ook een krankzinnig bod van tweehonderd miljoen euro zou Barcelona niet op andere gedachten kunnen brengen. Yamal beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de Catalanen en kreeg ook al speeltijd in de Spaanse nationale ploeg. De vleugelaanvaller verlengde zijn contract bij Barcelona eerder dit seizoen tot medio 2026.

Lamine Yamal is de absolute smaakmaker van FC Barcelona dit seizoen.

Khvicha Kvaratskhelia

PSG ziet in Khvicha Kvaratskhelia de ideale opvolger voor Mbappé, die deze zomer dus vertrekt uit de Franse hoofdstad. De 23-jarige vleugelaanvaller van Napoli maakte met name vorig seizoen, in het kampioensjaar van zijn club, grote indruk en wordt bij PSG gezien als transfertarget nummer één, zo meldde onder andereonlangs. Naar verluidt is PSG bereid om diep in de buidel te tasten om de komst van Kvaratskhelia te realiseren. Er wordt gemeld dat de Fransen denken aan een bod van rond de 80 miljoen, al denkt Napoli minstens 120 miljoen te kunnen vangen voor de aanvaller.

Khvicha Kvaratskhelia is vanwege de landstitel in 2023 een held voor de Napoli-fans.

Victor Osimhen

Volgensis PSG bereid om de afkoopclausule van 130 miljoen euro te activeren in het doorlopende contract van Victor Osimhen bij Napoli. Dat de Nigeriaanse spits de Italiaanse kampioen van 2023 gaat verlaten deze zomer, lijkt haast een zekerheidje. De vraag is waar Osimhen terechtkomt. Gianluca Di Marzio verzekerde onlangs dat de goalgetter de Premier League verkiest boven een avontuur bij PSG. Osimhen werd al eens in verband gebracht met Arsenal en Chelsea.

Victor Osimhen is in beeld bij PSG, maar lijkt liever in de Premier League te willen spelen.

Rafael Leão

Voor Rafael Leão telt momenteel alleen AC Milan, zo benadrukte hij in een interview met. "Mijn toekomst ligt bij deze club. Ik heb hier nog vier seizoenen te gaan. Milan heeft mij door een hele moeilijke periode geholpen. Dat vergeet ik niet, want ik ben loyaal. Ik kwam hier als een jongen en ben hier een volwassen persoon en voetballer geworden. Ik wil met Milan prijzen winnen." Mocht PSG toch een poging willen wagen, dan moeten ze minstens 175 miljoen euro ophoesten. Dat bedrag is als afkoopclausule opgenomen in het tot medio 2028 lopende contract van de Portugese linkspoot.

Rafael Leão weigert om AC Milan zomaar in te ruilen voor een andere club.

Loïs Openda

Transferjournalist Ekrem Konur, verbonden aan onder meer, schoof onlangs Loïs Openda naar voren als optie voor PSG. De voormalig Vitesse-aanvaller maakte eerder al indruk in de Ligue 1 bij RC Lens en steelt dit seizoen de show bij RB Leipzig. Openda kwam tot dusver tot 24 goals in de Bundesliga. Alleen Harry Kane (36) en Serhou Guirassy (26) scoorden nog vaker. Volgens Konur is Leipzig alleen bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de aanvaller die boven de zeventig miljoen euro liggen.

Loïs Openda is dit seizoen een absolute sensatie in het shirt van RB Leipzig.

Romelu Lukaku

Of PSG daadwerkelijk bij Romelu Lukaku uitkomt, is nog maar de vraag. De inmiddels 31-jarige aanvaller, door Chelsea dit seizoen verhuurd aan AS Roma, werd in het verleden meermaals in verband gebracht met de kampioen uit Parijs. Een transfer richting het Parc des Princes kwam echter nooit van de grond. Wellicht dat Lukaku te porren is voor een avontuur in de Ligue 1, een competitie die voor de Belgische aanvaller nog onbekend terrein is. Daarnaast is het afwachten wat Chelsea-manager Mauricio Pochettino met de routinier van plan is als hij na zijn verhuurperiode terugkeert op Stamford Bridge.

Romelu Lukaku is wellicht een optie voor PSG, daar zijn toekomst bij Chelsea onzeker lijkt.

Rayan Cherki

Rayan Cherki wordt in Franse voetbalkringen vaak vergeleken met Karim Benzema. De pas twintigjarige aanvaller lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Olympique Lyon, dat naar verluidt minstens twintig miljoen euro vraagt voor het Zuid-Franse talent. De relatie tussen club en speler werd er niet beter op toen de inmiddels ontslagen trainer Fabio Grosso zich kritisch uitte richting Cherki. "Is hij een speciale speler? Hij is een speler, niets bijzonders. Rayan is niet beter dan de anderen, al beschikt hij zeker over specifieke kwaliteiten. Hij is technisch zeer begaafd, maar op andere vlakken moet het beter." Cherki verscheen reeds eerder op de radar van PSG, al leidde dat niet tot het zetten van handtekeningen.

Rayan Cherki wordt in Frankrijk vaak vergeleken met Karim Benzema.

In Engeland wordt niet uitgesloten dat Marcus Rashford Manchester United op korte termijn inruilt voor een andere club, met name door enkele incidenten buiten het veld. Via de Britse media kwam in maart naar buiten dat PSG meer dan tachtig miljoen euro zou willen betalen voor de multifunctionele aanvaller, al hoopt Man United op een hoger bedrag. Rashford wil voorlopig niets weten van een vertrek, zo benadrukte hij in gesprek met. "Als mijn toewijding aan United ooit wordt betwijfeld, dan moet ik daar wat van zeggen. Het is alsof iemand mijn hele identiteit in twijfel trekt en alles waar ik als mens voor sta." Rashford was er overigens met een benutte penalty verantwoordelijk voor dat PSG in 2019 in extremis werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League.

Marcus Rashford lijkt klaar om Manchester United in te ruilen voor een nieuwe club.

Luis Díaz

In de zoektocht naar een geschikte opvolger passeert ook de naam Luis Díaz de revue.meldde in februari de interesse van PSG en voegde daaraan toe dat Liverpool deze zomer op een kruispunt staat. De Colombiaanse vleugelaanvaller een nieuw contract voorleggen of juist verkopen. Voor een bedrag onder de tachtig miljoen euro hoeven clubs niet aan te kloppen, zo is de verwachting in Engeland. Vader Luis Manuel Diaz liet aanweten dat zijn zoon gek is van FC Barcelona, maar dat dat niet automatisch betekent dat de buitenspeler naar Spanje verhuist.

Luis Díaz is hartstochtelijk fan van FC Barcelona, maar is ook al genoemd bij PSG.

Nico Williams

Voor Nico Williams was april een uiterst succesvolle maand. De Spaanse vleugelflitser met Ghaneseveroverde met Athletic Club namelijk de Copa del Rey, de eerste prijs van de Baskische club sinds 1984. De prestaties van Williams in Laliga zijn inmiddels ook opgemerkt door PSG, zo verzekeren diverse Spaanse media, terwijl ook FC Barcelona de in Pamplona geboren aanvaller op de voet volgt. Of de Catalanen een bod gaan voorbereiden is nog maar de vraag, want de afkoopclausule in het tot medio 2027 lopende contract van Williams bedraagt zestig miljoen euro.

Nico Williams veroverde in april met Athletic Club de Copa del Rey.

Kaoru Mitoma

Tot eind februari behoorde Kaoru Mitoma tot de smaakmakers van Brighton & Hove Albion, dat indruk maakte in de Premier League en Europa League. De Japanse linksbuiten (26) liep helaas vooreen rugblessure op, waardoor hij enkele maanden niet in actie kan komen. Het is dus afwachten of PSG, dat eerder met Mitoma in verband is gebracht, zich gaat melden in het Amex Stadium. In Engeland denkt men dat de twintigvoudig international van Japan eerder voor Manchester City, Manchester United of Chelsea kiest deze zomer.

Kaoru Mitoma was tot zijn blessure zeer belangrijk voor Brighton & Hove Albion.

Kingsley Coman is een kind van Parijs en een product van de jeugdopleiding van PSG. De snelle buitenspeler, tevens als middenvelder inzetbaar, debuteerde in 2013 in de hoofdmacht. Slechts een jaar later koos hij bewust voor een vertrek richting Juventus. Coman is al enige jaren een van de bepalende gezichten van Bayern München, al is de Fransman dit seizoen wel erg blessuregevoelig. Hij sluit een toekomstige terugkeer bij PSG niet bij voorbaat uit. "Als speler die in Parijs is opgegroeid, hoop ik dat PSG de Champions League wint. Maar als speler van Bayern München hoop ik van niet. Maar je weet nooit of ik op een dag van team zal veranderen", zei Coman vorig jaar oktober in aanloop naar het EK-kwalificatieduel van Frankrijk met Oranje.

Kingsley Coman groeide op in Parijs en is een kind van PSG.

Jonathan David

Mbappé is met 27 goals de onbetwiste topscorer in de Ligue 1. Op gepaste afstand volgt Jonathan David (Lille OSC) met 19 doelpunten in deze jaargang. De in de Verenigde Staten geboren Canadees werd in 2022 al eens genoemd als mogelijke aanwinst van PSG. De ooit aan Ajax gelinkte David (24), die furore maakte bij AA Gent en daardoor een transfer naar Frankrijk afdwong, heeft volgenseen transferwaarde van vijftig miljoen euro. Scouts van Manchester United en Chelsea hebben de goaltjesdief al een poos in de gaten en het lijkt erop dat hij deze zomer een toptransfer gaat maken.

Jonathan David bezet de tweede plaats op de topscorerslijst in de Ligue 1.

Benjamin Sesko

Volgens de Engelse journalist Ben Jacobs staat Benjamin Sesko (RB Leipzig) op het lijstje van de technische beleidsbepalers van PSG.azen op een spits die het stokje van Mbappé moeiteloos kan overnemen in het Parc des Princes. Sesko is klaarblijkelijk ook in beeld bij Manchester United, daar zijn zaakwaarnemer Elvis Basanovic zondag aanwezig was bij de thuiswedstrijd tegen Arsenal. De 1.95 meter lange Sloveen bezet de zevende plaats op de topscorerslijst in de Bundesliga met dertien doelpunten.

Benjamin Sesko is sowieso in beeld bij de technische leiding van PSG.

