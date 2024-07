De 10 namen die Gareth Southgate kunnen opvolgen bij Engeland

De 10 namen die Gareth Southgate kunnen opvolgen als bondscoach van Engeland

Gareth Southgate is niet langer de bondscoach van Engeland. De FA moet hierdoor op zoek naar een opvolger van de man die the Three Lions naar twee EK-finales loodste. Kiest de Engelse voetbalbond voor een grote naam uit het buitenland, of mag opnieuw een Engelsman het gaan proberen? Voetbalzone zet de belangrijkste kandidaten op een rijtje.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp beloofde nooit meer een ander Engels team te zullen leiden nadat hij Liverpool onlangs verliet als hun meest succesvolle manager in de 21ste eeuw. Maar hij zei niets over het nationale team. De FA zou natuurlijk zijn trots moeten inslikken om een ??Duitser aan te stellen, maar Klopp is in wezen een ere-Engelsman geworden. En zijn grenzeloze passie zou het perfecte tegengif zijn voor Southgate. Hoewel de timing niet ideaal zou zijn voor Klopp, aangezien hij heeft beloofd enige tijd afstand te nemen van het voetbal na negen intense jaren op Anfield, is het tempo van het internationale voetbal veel langzamer dan op clubniveau. En hij kan natuurlijk meer genieten van zijn vrije tijd dan in de hoedanigheid van clubtrainer.

Is Jürgen Klopp bereid zijn sabbatical te onderbreken voor Engeland?

Eddie Howe

Howe heeft behoorlijk sterke referenties voor het bondscoachschap van Engeland vanwege zijn tactische flexibiliteit. En hij is waarschijnlijk de hoogst gewaardeerde Engelse coach die er is nadat hij Newcastle naar de Champions League loodste in zijn eerste volledige seizoen als manager. Het valt echter te bezien hoe veilig zijn positie is nu grootaandeelhouders en bondgenoten Amanda Staveley en Mehrdad Ghodoussi St James' Park hebben verlaten. Als hij ook besluit te vertrekken uit Newcastle, dan lijkt de kans groot dat de FA Howe oppikt.

Eddie Howe heeft Newcastle United naar de top van de Premier League geloodst.

Frank Lampard

Lampard was een van de beste Engelse spelers van zijn generatie. Zijn carrière als manager is tot dusver lang niet zo indrukwekkend. Hij werd ontslagen door Chelsea en Everton, terwijl zijn tweede periode als interim-manager op Stamford Bridge niet bepaald succesvol verliep. Maar gezien zijn enorme zelfvertrouwen en zijn staat van dienst als het gaat om tegenvallende prestaties in de top, zou het niet de grootste verrassing zijn als Lampard de belangrijkste baan in het Engelse voetbal krijgt. Gary Lineker heeft hem al zijn zegen gegeven en zei dat de spelers hem 'onmiddellijk zouden respecteren' vanwege zijn tactisch inzicht.

Frank Lampard wordt genoemd, ook al heeft hij het als manager nog niet geweldig gedaan.

Graham Potter

Graham Potter wordt binnen de FA gezien als een logische vervolgstap na Southgate en met zijn persoonlijkheid past hij waarschijnlijk in het profiel dat is opgesteld. Wel is het zo dat de voetbalfilosofie van Potter veelomvattender is dan die van Southgate. De voormalig manager van Chelsea en Brighton & Hove Albion is clubloos sinds hij in april 2023 werd ontslagen dooren sloeg eerder dit jaar aanbiedingen van Ajax, Olympique Lyon en Leicester City af. Dat suggereert dat Potter de komende weken mogelijk wacht op een telefoontje van de FA.

De eerder aan Ajax gelinkte Graham Potter is vrij om in te stappen bij Engeland.

Steven Gerrard

Gerrard blijft een van de beste spelers van Engeland ooit en hij zou waarschijnlijk ook snel het respect van de spelersgroep afdwingen. Zijn staat van dienst als manager is echter, om het vriendelijk te zeggen, wisselend. Het veroveren van de landstitel met Rangers is zijn enige echte prestatie, terwijl Gerrard faalde bij Aston Villa en als zesde eindigde in de Saudi Pro League.blijft zit voorlopig goed bij Al-Ettifaq, maar de aantrekkingskracht van het managerschap van Engeland lijkt zeker te groot om te weerstaan.

Steven Gerrard was jarenlang een van de toonaangevende middenvelders in de Engelse ploeg.

Lee Carsley

Van coach van de Onder 21 naar de topbaan binnen een voetbalbond is een beproefde route in het internationale voetbal. De Europese triomf van Luis de la Fuente met Spanje is daarvan het belangrijkste en meest actuele voorbeeld. Carsley heeft een bewezen staat van dienst nadat hij Engeland Onder 21 vorig jaar in Georgië naar de EK-titel loodste met een ploeg bestaande uit Cole Palmer, Jarrad Branthwaite en Anthony Gordon. Carsley heeft onlangs de kans om Ierland te leiden laten schieten, een teken dat hij wellicht wacht op promotie bij de FA.

Lee Carsley bewandelt wellicht de De la Fuente-route binnen de Engelse bond.

Mauricio Pochettino

Pochettino is beschikbaar nadat hij Chelsea verliet, net toen de zaken er beter uit gingen zien voor zijn elftal, en hij wil graag snel weer aan de slag. Het zou een grote stap zijn voor een Argentijn om het boegbeeld van het Engelse voetbal te worden, zeker gezien de spanningen tussen de twee landen tijdens de Falklandoorlog in de jaren tachtig. Maar de 52-jarige manager heeft in Engeland veel bewonderaars gekregen dankzij zijn werk bij Southampton en in het bijzonder Tottenham Hotspur. Hij onderhoudt nauwe banden met Harry Kane, Cole Palmer en Conor Gallagher.zou echt het beste uit deze generatie spelers kunnen halen.

Mauricio Pochettino is beschikbaar en wil dolgraag weer aan de slag als trainer.

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel heeft bij een aantal van de meest veeleisende clubs in het Europese voetbal gewerkt en zou goed toegerust zijn voor de kritiek die gepaard gaat met het bondscoachschap van Engeland. De Duitser is weer op de markt nadat hij Bayern München verliet. Hij voerde serieuze gesprekken met Manchester United, dat desondanks vertrouwen blijft houden in Erik ten Hag. Tuchel is tijdens duels heel sterk in tactisch opzicht en qua energie aan de zijlijn totaal anders dan de beheerste Southgate. Hij kan Engeland helpen de laatste stap te zetten naar het winnen van een grote prijs.

Thomas Tuchel veroverde de Champions met Chelsea, en weet dus wat winnen is met een Engelse ploeg.

Brendan Rodgers

Rodgers heeft in elke baan als manager gezorgd voor aantrekkelijk voetbal. De Noord-Ierse coach veroverde met Celtic prijs na prijs en legde met Leicester City beslag op de FA Cup. Als trainer van Liverpool ging het in 2014 helemaal mis toen iedereen dacht datde landstitel al binnen hadden. Bij Leicester werd Rodgers na een slechte serie ontslagen, waarna een terugkeer bij Celtic volgde. De ervaren manager (51) is momenteel niet beschikbaar, maar hij heeft voorheen weinig loyaliteit getoond aan clubs en zou zeker niet twijfelen als hij de kans zou krijgen om Engeland te coachen.

Brendan Rodgers staat in Engeland vooral te boek als de manager die Liverpool bijna kampioen maakte.

Sarina Wiegman

Het zou voor een vrouwelijke trainer een ongekende stap zijn om de leiding te nemen over een hoog aangeschreven mannenelftal. Maar als iemand het zou doen, dan zou Wiegman gezien haar staat van dienst op internationaal niveau een zeer geschikte keuze zijn. Wiegman won opeenvolgende Europese kampioenschappen met Nederland en Engeland en bereikte met beide teams de WK-finale. Haar succes bij deheeft de groei van het damesvoetbal in Engeland een enormegegeven en het herenteam zou op cruciale momenten zeker haar expertise kunnen gebruiken.

Durft de FA het aan om Sarina Wiegman over te hevelen naar de mannenploeg?

