De Mos vol ongeloof na aanhoren Slot: ‘Feyenoord heeft 2 zware duels gehad’

Aad de Mos verbaast zich zondag in Goedemorgen Eredivisie over de benadering richting Arne Slot. Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax en PSV kan de coach van Feyenoord ongestoord zijn mening ventileren, zonder dat journalisten hem stevig aan de tand voelen.

"Met de kans dat Hans Kraay mij weer niet goed begrijpt. Ik heb het nooit gehad over de vele wedstrijden, ik heb het altijd over de zwaarte van de wedstrijden gehad. In combinatie met de vele wedstrijden uiteraard", zei Slot vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de topper tegen PSV van zondag.

"Maar ik heb niet de illusie dat iemand dat van mij wil horen. Dus ja, wij zijn een topclub en ja, wij zijn gewend aan een bepaald programma. Nee, we hebben nog nooit zo'n zware fase gehad als de afgelopen zes, zeven weken, waarin we constant dubbele programma's hadden. Met doordeweeks de meest zware tegenstanders die we konden krijgen", aldus Slot.

"In de kleine wedstrijden heeft Feyenoord niet thuisgegeven", aldus De Mos na het aanhoren van Slot. "Tegen FC Groningen niet en tegen RKC Waalwijk hebben ze met 11 tegen 10 85 minuten moeten wachten. Dus ze hebben twee zware wedstrijden gehad. Dat is PSV voor de beker en AS Roma."

"Dus wat dat betreft... Maar ze lopen achter hem aan en schrijven alles op wat hij zegt", uit De Mos vervolgens zijn verbazing over de manier waarop de sportpers omgaat met Slot. "Ik geloof er niet in." Presentator Milan van Dongen wil direct weten of de voormalig coach dat echt meent.

"Ja, vind ik wel. Alles wat Slot zegt, wordt klakkeloos opgeschreven. En hij kan altijd zijn verhaal vertellen, zonder dat er kritische vragen zijn. Hij kan het goed beargumenteren, maar dat kunnen wij ook", zo benadrukt de analist.

"Je mag iemand heel erg goed vinden, maar dan mag je ook weleens kritisch zijn", voegt Hans Kraay junior daaraan toe. "Ik begrijp hem heel vaak, want het is een hele goede trainer. Maar als je iemand een goede trainer vindt, hoef je het niet altijd met hem eens te zijn."