De Mos kiest tussen Ledezma en Dest als ideale bewaker van Paixão bij Feyenoord-PSV

PSV heeft nog steeds uitzicht op titelprolongatie. Dan dient zondag in De Kuip wel worden gewonnen van Feyenoord. Aad de Mos blikt in een video-item van het Eindhovens Dagblad vooruit op de topper van aankomend weekeinde.

''Dat is altijd gevaarlijk. Van Persie en de spelers worden geroemd en het is beter dan onder Priske. En ze winnen zeven keer. Maar het is allemaal tegen Janneke en Mieke geweest. Dit is wel een test, ook voor Van Persie'', loopt De Mos alvast vooruit op de topper van Feyenoord in Eindhoven.

''Meestal kom je tot de conclusie dat het allemaal niet zo goed was, en ook niet zo slecht. Dat het er middenin zit'', deelt de analist een tussenrapport uit aan Van Persie.

''Ik verwacht een open wedstrijd met veel goals. En dat er rare dingen gaan gebeuren, waarvoor je een strenge scheidsrechter nodig hebt. En De Kuip in extase, want Feyenoord kan op twee punten van PSV komen'', benadrukt De Mos het grote belang van het topduel van zondag.

De Mos zoomt daarna in op de opstelling van PSV. ''Ik denk dat je dit elftal moet laten staan. Dat hebben ze bewezen in een goede wedstrijd tegen FC Twente. En ook tegen Fortuna Sittard. Dat voetbal en het creëren van kansen zit erin. En met de manier van spelen van Van Persie ga je ruimtes krijgen. En dan is Til geweldig om daar op in te spelen.''

Clubwatcher Rik Elfrink wil weten van De Mos wie Igor Paixão het beste kan schaduwen, Richard Ledezma of de weer fitte Sergiño Dest, die inviel tegen Fortuna. ''Je moet Ledezma laten staan. Ik zou niet aan die automatismen komen. Die kruisbandblessures hebben tijd nodig. Kijk maar naar Hartman, die heeft ook zijn plaats verloren.''

''Hartman is ook niet meer de Hartman van het Nederlands elftal. Dat heeft tijd nodig. En datzelfde geldt voor Dest'', hoopt De Mos dat Peter Bosz de rechtsback niet te snel weer voor de leeuwen gooit bij PSV.

''Ik zou alleen ingrijpen als Ledezma echt wordt overspeeld door Paixão. Maar dat geloof ik niet met daarvoor Perisic, die tactisch onderlegd is. Die zal zeker steun geven'', aldus De Mos.