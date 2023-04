De Mos gaat na succesvolle voorspelling over PSV en Ajax voor twee op een rij

Maandag, 24 april 2023 om 15:10 • Bart DHanis • Laatste update: 15:11

Vorige week voorspelde Aad de Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad dat PSV de topper in de Eredivisie zou gaan winnen. Na die succesvolle uitspraken zegt hij nu in de regionale krant dat de Eindhovenaren ook met de TOTO KNVB Beker aan de haal zullen gaan. Die wedstrijd staat komende zondag op het programma. Ajax is in dat duel wederom de tegenstander.

De voormalig trainer van onder meer Ajax, PSV en Vitesse is van mening dat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij geheel terecht heeft gewonnen afgelopen weekend. “Ze maakten Ajax zwak door de constante druk naar voren toe pertinent goed uit te voeren. Mensen denken vaak dat je een wedstrijd op het bord kunt winnen, maar je bent altijd afhankelijk van de uitvoering, die was zondagmiddag perfect bij PSV."

De Amsterdammers kunnen na de pijnlijke nederlaag dan ook rekenen op louter kritiek van de voormalig oefenmeester. “Ajax liet zich gewoon naar de slachtbank voeren. Ik vind het net een leger zonder munitie. Daar zit gewoon niks meer in.” Na de bekerfinale staat voor Ajax een ontmoeting met nummer vier van de ranglijst AZ op het programma. “Ze moeten oppassen dat ze niet vierde worden. Ze zullen echt moeten winnen van AZ volgende speelronde”, aldus De Mos.

Ondanks het feit dat De Mos Ajax een leger zonder munitie noemt, moet PSV toch waken voor verslapping. “Je moet op elke slak zout leggen. Niemand mag verslappen. Ook al klinkt het misschien cliché, geen wedstrijd is hetzelfde en geen helft is hetzelfde. Ajax zal revanche willen nemen. Tegen Feyenoord verloren ze ook in de Eredivisie en iedereen dacht dat Feyenoord ook in de beker van Ajax van zou winnen.” Dat gebeurde echter niet. Ajax won met 1-2 in De Kuip en reist zondagmiddag weer af naar Rotterdam voor de finale tegen PSV.

De Mos denkt echter wel dat de Eindhovenaren er met de Dennenappel vandoor zullen gaan. “Het wordt 1-0 voor PSV zonder verlenging.” Toch mag, zelfs wanneer zijn voorspelling wederom uitkomt, PSV niet spreken van een geslaagd seizoen. “PSV hoort voor de titel te gaan. Ze mogen zich niet blijven verschuilen achter de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke. Er zijn punten verloren tegen FC Emmen, sc Cambuur en FC Groningen. Dat mag niet gebeuren.”