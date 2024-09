De Mos doet gewaagde uitspraak over Karsdorp als opvolger van Teze bij PSV

Aad de Mos is blij dat Rick Karsdorp voor PSV heeft gekozen. De in Eindhoven woonachtige analist verwacht dat de voormalig Feyenoorder de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze snel zal doen vergeten in het Philips Stadion.

''Hoe doen de aankopen het? Hoe gaat Karsdorp het doen? Ik denk dat hij het beter gaat doen dan Jordan Teze'', voorspelt De Mos maandag in gesprek met clubwatcher Rik Elfrink in een video-item van het Eindhovens Dagblad.

''Karsdorp is wel een type dat ik altijd graag zag'', is de trainer in ruste blij dat de rechtsback voortaan het shirt van PSV draagt. ''Hij heeft kwaliteiten in opbouwend en aanvallend opzicht. En hij kan goed combineren.''

''Hij heeft natuurlijk ook de ervaring van een moeilijkere competitie in Italië'', verwijst De Mos vervolgens naar het feit dat Karsdorp jarenlang onder contract stond bij AS Roma. De verdediger verliet de Italiaanse club eerder deze zomer, waarna PSV hem onlangs transfervrij oppikte.

De Mos is voorlopig minder optimistisch over Ryan Flamengo. ''Dat is afwachten. We moeten zien of hij het hoogste niveau aankan. Boscagli is gelukkig gebleven. En je weet dat Mauro Júnior er volgende week weer aankomt.''

Voor PSV was er veel aan gelegen om Karsdorp snel aan te trekken, daar hij moet worden ingeschreven voor de Champions League. De Eindhovenaren beginnen het avontuur in het miljardenbal op 17 september uit tegen Juventus.

Karsdorp zat zondag nog niet bij de wedstrijdselectie van PSV, dat thuis met 3-0 te sterk was voor Go Ahead Eagles. Hij maakt wellicht zijn debuut op 14 september, als PSV het opneemt tegen NEC.