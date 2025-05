'De manager en fysio zeggen vaak dat ik rust moet nemen. Dan zeg ik: 'Als ik doodga, heb ik alle tijd om te liggen en te relaxen''

Bruno Fernandes is dolblij met de belangrijke overwinning van Manchester United op bezoek bij Athletic Club (0-3). De dertigjarige aanvoerder van the Red Devils zag dat zijn elftal het duel in de eerste helft al besliste. Fernandes is daarnaast dolblij met Harry Maguire, die met een goede individuele actie aan de basis stond van de 0-1.

Manchester United neemt zodoende een uitstekend resultaat mee naar Engeland, waar donderdagavond de return op het programma staat. “Zo’n uitslag kan je nooit voorspellen”, zegt Fernandes voor de camera van TNT Sports.

“Athletic is een heel goed team en de sfeer was ongelooflijk. Ik wist dat de fans heel gepassioneerd waren, maar had geen idee dat de sfeer zó goed was. Ik hou van zo’n sfeer en om in zulke stadions te spelen. Het is geweldig.”

“Het resultaat is fantastisch”, vervolgt de Portugees. “We hebben in de eerste helft de doelpunten gemaakt en na rust de wedstrijd gecontroleerd. Het baltempo had in de tweede helft wat hoger moeten liggen en we hadden meer vooruit moeten spelen, maar we hadden de controle en dat is altijd goed.”

Fernandes was zelf ook weer belangrijk. De aanvoerder scoorde twee keer, waaronder een penalty. “Ik voel de druk, natuurlijk. Dat voel ik bij elke strafschop die ik neem. Dat is het mooie aan voetbal, vind ik. Daar moeten we van genieten. Als ik stop met voetballen, valt die druk weg. Dan zal ik veel relaxter zijn.”

De spelmaker en publiekslieveling miste dit seizoen pas twee wedstrijden in alle competities. Fernandes was toen in allebei de gevallen geschorst wegens een rode kaart. “De manager en fysio’s zeggen vaak dat ik eens rust moet nemen. Dan zeg ik: ‘Als ik doodga, heb ik alle tijd om te liggen en te relaxen.’”

Fernandes sluit af met complimenten voor Maguire. “Wat een vleugelspeler!”, lacht hij. “Ik denk dat hij zelf niet eens wist dat hij zo’n actie in huis had. Niemand had zo’n actie verwacht, ik denk zelfs de tegenstander niet. Harry heeft nu heel veel vertrouwen. We hopen dat hij nóg beter wordt, want dat moet bij deze club. Je moet je constant blijven verbeteren, je kan nooit stoppen.”