De Ligt weet hoe Ajax er weer bovenop kan komen: ‘Altijd de gouden mix geweest’

Matthijs de Ligt volgt Ajax nog altijd op de voet, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De huidige situatie van de Amsterdammers doet de 24-jarige mandekker van Bayern München pijn. De Ligt, die nog steeds elk duel probeert te kijken, denkt dat Ajax ‘terug moet gaan naar de basis en het eigen DNA’. “Dat is in de geschiedenis altijd de gouden mix geweest voor Ajax.”

De rechtspoot verliet de Amsterdammers in de zomer van 2019 nadat de halve finale van de Champions League werd bereikt en de binnenlandse dubbel werd gepakt. Nu, bijna vijf jaar later, hangt de vlag er heel anders bij in de Johan Cruijff ArenA. De Ligt probeert elke wedstrijd van Ajax te kijken.

“Natuurlijk doet het pijn als je ziet dat het loopt zoals dit seizoen. Tegelijkertijd is het ook voor mij als buitenstaander heel makkelijk om te zeggen: ‘Het ligt hieraan en daaraan.’ Om echt te oordelen moet je er dagelijks rondlopen”, begint de Oranje-international. “Het is duidelijk dat de neerwaartse spiraal van vorig seizoen helaas niet kon worden doorbroken.”

Maurice Steijn en Sven Mislintat begonnen afgelopen zomer met goede moed aan de grote klus in de Johan Cruijff ArenA, maar beiden zaten voor de kerst alweer thuis. Met interim-trainer John van ’t Schip vond Ajax de weg weer omhoog, maar de laatste weken vallen de resultaten opnieuw tegen. Alex Kroes is bovendien sinds twee weken officieel de algemeen directeur van de Amsterdammers.

“Ik hoor gelukkig nu weer positieve geluiden over de nieuwe mensen bij de club”, vervolgt De Ligt. “Ik denk dat Ajax vooral terug moet naar de basis, naar het eigen DNA. Met jeugdspelers die de kans krijgen, met spelers die de club al kennen en trots zijn om voor Ajax te spelen, aangevuld met ervaren spelers die een bijdrage kunnen leveren. Dat is in de geschiedenis altijd de gouden mix geweest van Ajax.”

“Ik weet niet of zoiets in één of twee jaar is te realiseren, maar ik denk wel echt dat dit weer centraal moet komen te staan binnen Ajax. Het is natuurlijk niet fijn om te zien hoe het nu gaat en om de club op de vijfde plaats terug te zien. Hopelijk gaat het snel weer beter met de club. Het kan ook snel gaan, dat sluit ik niet uit.”

De Ligt bereidt zich maandag voor op het oefenduel van het Nederlands elftal met Duitsland van dinsdagavond. De kans is groot dat de ex-Ajacied in de basis start, daar hij maandagavond naast Ronald Koeman plaatsneemt tijdens de voorbeschouwende persconferentie.

