‘Matthijs de Ligt krijgt na veroorzaken verkeersongeluk te maken met Duitse politie’

Matthijs de Ligt heeft problemen met de politie, zo schrijft BILD. De Duitse politie zou onderzoek doen naar een vermeend hit-and-run-ongeluk van de Nederlands international.

De Ligt zou woensdagochtend op de Säbener Strasse, nabij het terrein van Bayern München, een geparkeerde auto hebben geramd. "Daarna is hij simpelweg doorgereden", aldus de Duitse boulevardkrant.

De Nederlander was op weg naar training toen het vermeende incident gebeurde. Een ooggetuige zag het rond tien uur 's ochtends gebeuren, belde de politie en gaf zo de beslissende tip door aan de alarmcentrale.

Volgens BILD is de auto van de Bayern München-verdediger inmiddels weggesleept en in beslag genomen en onderzoekt de politie de schade aan de auto. "De belangrijkste vraag is: heeft De Ligt gezien dat hij het ongeluk veroorzaakte? Of is er alleen kleine schade, die hij als bestuurder niet opgemerkt kan hebben?"

Marc Wederhake, een advocaat uit München, vertelt aan BILD welke sancties er op de wetsovertreding staan. "Als je veroordeelt wordt, kan je tot drie jaar aan gevangenisstraf krijgen, of je moet een boete betalen."

Het laatste lijkt aannemelijker. "Boetes worden vaak opgelegd bij veroordeling van zulke overtredingen", aldus de advocaat. Katharina Theuerkaufer, gespecialiseerd in verkeerswetten, legt uit waar de strafbepaling van afhangt.

"Het doorrijden na het veroorzaken van een verkeersongeval kan alleen intentioneel zijn", aldus de advocaat tegenover het Duitse medium. "Nu moet er worden vastgesteld of hij het ongeluk gehoord, gezien of gevoeld heeft."

Manchester United

De Ligt is deze zomer vooral bezig met een eventuele overstap naar Manchester United. Hij is naar verluidt al enige tijd akkoord met de Engelsen, maar nu moeten de beide clubs nog akkoord worden over een transfersom.

De Ligt wordt in Manchester mogelijk herenigd met Erik ten Hag. Ook ploeggenoot bij Bayern München, Noussair Mazraoui, staat voor dezelfde stap. Het tweetal speelde samen bij Ajax onder Ten Hag. In het seizoen 2018/19 reikte het drietal tot de halve finales van de Champions League.