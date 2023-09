De Ligt kent geen enkele twijfel en benoemt hoogtepunt uit zijn carrière

Dinsdag, 12 september 2023 om 12:37 • Laatste update: 12:47

Matthijs de Ligt is aan zijn tweede seizoen in dienst van Bayern München begonnen. De 24-jarige verdediger kende een goed eerste jaar, waarin hij 43 wedstrijden speelde en beslag legde op de landstitel en de Duitse Super Cup. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht De Ligt op in München voor de VZ Zomertour en sprak daar met hem over zijn transfer van Juventus naar der Rekordmeister en wat tot dusver het hoogtepunt van zijn carrière is.

De mandekker speelde tussen 2019 en 2022 voor Juventus, dat liefst 86 miljoen euro voor hem betaalde aan Ajax. Na 117 wedstrijden bij de Oude Dame koos De Ligt vorige zomer voor een transfer naar Bayern, dat 67 miljoen euro voor hem neertelde. “Ik zat eigenlijk wel goed bij Juventus”, legt hij uit. “Bayern werd in de Champions League uitgeschakeld door Villarreal en toen hadden ze contact met m’n zaakwaarnemer. Ze zeiden: ‘We zoeken eigenlijk nog een verdediger.’ Toen bracht mijn zaakwaarnemer mij daarvan op de hoogte en vroeg hij of ik naar Bayern zou willen. Ik zei gelijk: ‘Als dat een mogelijkheid is, dan zou ik daar heel graag heen willen.’ Dat was in mei of juni ongeveer. Halverwege juli was het rond.”

Tegenwoordig lekt vrijwel alles uit bij (Europese top)clubs, maar de naderende transfer van De Ligt naar Bayern bleef relatief lang stilgehouden. “De club heeft daar een heel groot aandeel in”, zegt de ex-Ajacied. “Bayern doet de transfers normaal gesproken heel erg on the low. Misschien met de transfer van Harry Kane niet zo, maar normaal gesproken zie je ‘opeens’ dat een speler naar Bayern gaat. Dat was bij mij ook zo, eigenlijk. Er was heel lang geen sprake van en toen opeens kwam naar buiten dat ‘Bayern München voor De Ligt ging’.” De 42-voudig international van Oranje ‘wilde niet per se weg bij Juventus, maar vooral heel graag naar Bayern’. “Ik had het goed bij Juventus en werd erg geliefd daar.”

“De fans vonden mij een hele goede speler en zagen dat ik altijd m’n best deed en altijd goed presteerde. Ik had een hele goede tijd bij Juventus, maar als een club als Bayern je wil halen met eigenlijk altijd de kans om de Champions League te winnen... Ik hoefde niet lang na te denken.” De Ligt is tevreden over zijn eerste seizoen in de Allianz Arena. “Ik heb denk ik een goed eerste jaar achter de rug. In het begin van het seizoen kwam ik een beetje met een conditionele achterstand binnen, omdat ik een heel ander voetbal gewend was. Na drie wedstrijden heb ik vrijwel alles gespeeld, dat is super fijn. Ik heb belangrijk kunnen zijn voor de ploeg en we zijn op het nippertje nog kampioen geworden. Dat was mooi om het seizoen af te sluiten.”

Toch zou De Ligt het kampioenschap met Bayern niet ‘zijn hoogtepunt’ noemen. “Mijn hoogtepunt was toch wel de Champions League-campagne met Ajax. Maar het kampioenschap met Bayern zit zeker wel in de top vijf. Waarom ik de Champions League-campagne met Ajax boven het kampioenschap met Bayern verkies? Omdat zo’n reeks met Ajax eens in de twintig of dertig jaar voor komt. Een kampioenschap met Bayern is de laatste elf of twaalf jaar elk seizoen gebeurd. Voor mij was het natuurlijk wel extra speciaal omdat het m’n eerste was.” De Ligt is dit seizoen onder Thomas Tuchel niet verzekerd van een basisplaats. Tot dusver stond de rechtspoot alleen in het Super Cup-duel met RB Leipzig (0-3 verlies) in de basis. De Ligt viel in de drie competitiewedstrijden tot dusver respectievelijk 22, 9 en 2 minuten voor tijd in.