De langste keeper van Nederland, die hoopt op een doorbraak in de Eredivisie

Donderdag, 17 augustus 2023 om 14:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:22

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Kevin Gadellaa, de twintigjarige sluitpost van Jong FC Utrecht. Met zijn 2,06 m is de Zaandijker de langste keeper in het Nederlandse betaald voetbal. Door zijn indrukwekkende fysiek verscheen Gadellaa reeds in video’s van grote YouTubers als Soufiane Touzani en Koen Geven (Dutch Goalkeeper), maar zelf hoopt hij vooral naam te gaan maken in de Eredivisie.

Door Wessel Antes

Op zijn vierde verhuisde Gadellaa naar het Utrechtse Vleuten, waar hij bij PVCV zijn eerste stapjes op het voetbalveld zette. Over zijn positie hoefde hij niet lang na te denken. “Vanaf het eerste moment wilde ik keepen. Waarom dat was? Geen idee eigenlijk. Ik had direct plezier in het tegenhouden van ballen en vond het op televisie ook altijd al leuk om op keepers te letten. De eerste keeper die mij echt is bijgebleven? Maarten Stekelenburg, op het WK van 2010.” Gadellaa behoorde altijd al tot de langere jongens. “Mijn ouders zijn ook redelijk lang, dus ik denk dat ik dat van hun heb. Op mijn zestiende was ik rond de twee meter en daar zit ik nu nog wat boven. Teamgenoten noemden mij rondom het WK voor de grap Andries Noppert, haha!”

Vanwege zijn lengte nam Gadellaa deel aan verschillende video’s op YouTube, waarin hij door bekende content creators wordt uitgedaagd om schoten tegen te houden. “Dat soort dingen vind ik altijd wel leuk om te doen. Voor die YouTubers is dat natuurlijk leuke content omdat ik bij een profclub speel en vanwege mijn lengte wel opvallend ben. Het is ook belangrijk om af en toe lol te maken en ik heb veel positieve reacties ontvangen na die video’s. Kleine kinderen kijken over het algemeen niet echt naar de Keuken Kampioen Divisie, dus op straat word ik vaker herkend door mijn deelname aan die video van Touzani dan om het feit dat ik voor FC Utrecht speel. Hopelijk gaat dat op den duur veranderen.”

Gadellaa werd na twee seizoenen bij PVCV gescout door PSV, waardoor zijn leven behoorlijk veranderde. “Toen ik nog op de basisschool zat, werd ik iedere dag met een busje opgehaald voor de training. Dan was ik ‘s avonds rond 20.30 uur weer terug in Vleuten. Het werd pas echt omschakelen toen ik naar de middelbare school ging. PSV wil dan dat je in Eindhoven op school gaat, dus toen moest ik vanaf mijn elfde iedere dag met de trein op en neer. Af en toe verbleef ik doordeweeks een paar nachten in een gastgezin. Uiteindelijk heb ik nooit iets met tegenzin gedaan, ik vond het alleen maar leuk. In die tijd heb ik veel kunnen leren, maar bovenal plezier gemaakt. Ik kijk dan ook positief terug op mijn tijd in Eindhoven.”

“Een jeugdelftal van PSV is vaak beter dan de tegenstander”, gaat Gadellaa verder over zijn periode in Brabant. “Als keeper moet je het daardoor vooral hebben van de trainingen. Op De Herdgang heb ik echt geleerd om trainingen ook als wedstrijden te zien.” Langzamerhand ziet Gadellaa oud-teamgenoten uit zijn tijd bij PSV doorbreken in het profvoetbal. “Mathijs Tielemans doet het nu goed bij Vitesse. Verder spelen er aardig wat jongens nog in Jong PSV, zoals Mohamed Nassoh en Mylian Jimenez. Dat is leuk om te zien, al spreek ik niet meer echt met jongens uit die tijd. Ik ben uiteindelijk naar Vitesse gegaan, waar ik weer nieuwe vrienden gemaakt heb.” Gadellaa kreeg in 2017 te horen dat hij geen toekomst meer had bij PSV, waarna hij dus aan de slag ging in Arnhem.

Gadellaa speelde tussen 2012 en 2017 in de jeugdopleiding van PSV.

Gadellaa koestert geen wrok jegens PSV. “De club koos destijds voor andere jongens en dat is gewoon hoe het werkt in dit wereldje. Dat mijn droom in Eindhoven niet is uitgekomen betekent niet dat ik elders niet kan doorbreken. Of ik mij extra wil bewijzen in wedstrijden tegen Jong PSV dit seizoen? Nee, ik wil mezelf bewijzen in iedere wedstrijd die ik speel.” In het afgelopen seizoen wist Gadellaa in de competitiewedstrijd tegen het beloftenelftal van de Eindhovenaren een strafschop van Jason van Duiven te stoppen. “Bij het tegenhouden van penalty’s is mijn reach wel voordelig, dat heb ik in de jeugd ook meermaals gemerkt. Het is altijd lekker om een penalty te stoppen, dat het tegen mijn oude club lukte was wel bijzonder.”

Bij Vitesse kreeg de doelman tijdens wedstrijden meer werk te verrichten. “Die extra weerstand was wel goed voor mijn ontwikkeling. Verder heerste er bij Vitesse ook gewoon een professionele cultuur, waardoor er niet veel veranderde”, aldus Gadellaa. “Maar in Arnhem leerde ik wel buiten het veld te genieten van andere dingen. Mijn teamgenoten en ik waren alweer wat ouder, waardoor je ook wat meer dingen gaat ondernemen met elkaar. Even de stad in, of in je vrije tijd iets gezelligs doen. Daar heb ik goede vrienden aan overgehouden. Jongens als Enzo Cornelisse en Daan Huisman spreek ik nog regelmatig. Het is mooi om te zien dat zij het eerste elftal van Vitesse hebben gehaald.”

Gadellaa speelde verder samen met Million Manhoef, die nu een belangrijke kracht is in de hoofdmacht van de Arnhemmers. “In de jeugd speelde hij vooral op 10, hij was echt een heel andere speler dan nu. Dat is wel grappig om te zien, al was Million wel altijd al een van de betere spelers van het team, het verbaast me niet dat hij het heeft gered.” Zelf vertrok Gadellaa in 2020 na drie seizoenen bij Vitesse. “Ik kreeg geen contract aangeboden, omdat de club al teveel keepers in de gelederen had. Toen zat ik dus zonder club en mocht ik stage lopen bij FC Utrecht. Dat was een prachtige kans, omdat het de club is uit de stad waar ik vandaan kom. Die stage verliep goed en ik mocht aansluiten bij de Onder 18. Tijdens de coronapandemie kwamen onze trainingen stil te liggen, maar gelukkig mocht ik aansluiten bij de sessies van het beloftenelftal. Na dat seizoen heb ik definitief de overstap gemaakt naar Jong FC Utrecht.”

Gadellaa tijdens de eerste training van FC Utrecht vorige zomer.

Inmiddels staat de lange sluitpost op 18 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij zijn doel drie keer wist schoon te houden. Gadellaa weet goed wat zijn kwaliteiten zijn. “Ik ben goed op de lijn en krijg nauwelijks doelpunten van afstand tegen. Verder ben ik een aanvallende doelman die probeert de ruimtes te bespelen en zeer aanwezig met mijn coaching.” De komende jaren wil Gadellaa zich op verschillende vlakken nog ontwikkelen. “Ik wil nog meer voorzetten gaan pakken en meer heersen tussen de vijf en elf meter van mijn doel af. Ik denk dat ik dat met mijn lengte wel van mezelf mag eisen. Daarnaast wil ik in het meevoetballen nog stappen maken en mijn trap verbeteren. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

De Keuken Kampioen Divisie is een mooie leerschool voor jonge keepers, zo concludeert Gadellaa. “In de jeugd kun je nog veel risico’s nemen en kom je met veel dingen weg, maar op dit niveau moet je gewoon zakelijk spelen. Fouten worden harder afgestraft, omdat je tegen oudere spelers met ervaring speelt. De routiniers gebruiken allerlei slimmigheidjes om je uit je spel te krijgen. Bij corners gaat de spits vaak voor me staan, om vervolgens niet naar de bal te springen maar gewoon tegen mij aan. Ik heb geleerd om me daar op in te stellen, dus dat is nu geen probleem meer.” Ook de aanwezigheid van camera’s is nieuw voor Gadellaa, die zichzelf na een fout tegen FC Dordrecht meermaals terugzag op sociale media.

“Je hoeft maar een keer in de fout te gaan en die beelden komen direct op internet. Iedereen heeft er dan wat over te zeggen”, aldus Gadellaa, die zich verder niet druk maakt. “Ook dat zie ik als een perfecte leerschool, want met zo’n les krijg je in het jeugdvoetbal niet te maken. Op het moment zelf was het natuurlijk verschrikkelijk, maar zelfs de beste keepers ter wereld maken dit weleens mee. Als ik ook ver wil komen, moet ik zulke tegenslagen kunnen verwerken. Fouten zijn een onderdeel van het voetbal, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ik praat veel met mijn ouders en heb altijd al een mental coach gehad, daardoor kan ik zulke dingen makkelijker relativeren.”

In het afgelopen seizoen eindigde Jong FC Utrecht op de laatste plaats. Gadellaa verwacht dat het beloftenelftal in het huidige seizoen hoger zal eindigen. “Vorig seizoen hebben we veel wedstrijden verloren met slechts één doelpunt verschil. Ook wedstrijden waarin we zelf domineerden. We moeten achterin nog scherper zijn en voorin een stuk dodelijker, waardoor we dat overwicht wel in punten kunnen omzetten. Daar heb ik alle vertrouwen in, omdat ik van mening ben dat we een goede selectie hebben. Met Ivar van Dinteren hebben we dit seizoen een nieuwe trainer, waardoor iedereen weer op nul begint. Ik merk dat we allen klaar zijn om te vlammen.”

Gadellaa droomt ervan om ooit in de Premier League te keepen.

Gadellaa heeft voor zichzelf een persoonlijk doel gesteld: zoveel mogelijk wedstrijden keepen. “Ik wil dit seizoen meer ervaring opdoen en een stuk consistenter worden. Als dat lukt zal ik vanzelf meer aansluiting vinden richting het eerste elftal. Daar ligt uiteindelijk mijn ambitie, het spelen in de Eredivisie.” Gadellaa ligt bij Utrecht nog vast tot de zomer van 2024. “Ik woon vanaf mijn vierde in Utrecht, dus het lijkt me prachtig om uiteindelijk te slagen bij deze club.”

De doelman trainde al meermaals mee met de hoofdmacht van Utrecht en zat regelmatig op de bank tijdens Eredivise-wedstrijden. “Aan het begin was dat wel spannend”, zegt Gadellaa eerlijk. “Ik was achttien toen ik voor het eerst mocht meetrainen en meeging naar een wedstrijd. Alles is dan nieuw. Gelukkig werd ik door iedereen goed opgevangen, met name door mijn mede-keepers. Maarten Paes, Fabian de Keijzer en Eric Oelschlägel hebben mij enorm geholpen in dat proces. Inmiddels ken ik iedereen wel goed en vind ik het alleen maar mooi om van oudere spelers te kunnen leren. Het zou mooi zijn om op den duur vast bij het eerste elftal aan te sluiten. Spelen in een volle Galgenwaard lijkt me geweldig. Het is aan mij om dat af te dwingen.”

Waar ziet Gadellaa zichzelf over vijf jaar? “Dat is een lastige vraag, dan ben ik 25… Dan hoop ik in ieder geval dat ik een paar jaar in het eerste van Utrecht heb gekeept en mezelf op de kaart heb gezet binnen Nederland. Ooit lijkt het me geweldig om in het buitenland te spelen, maar vooruit kijken is in de voetballerij heel lastig. De tijd zal het leren, mijn ambities zijn in ieder geval groot. Mijn droomcompetitie? Dat is toch wel de Premier League. De voetbalbeleving daar, de historie van de clubs en alle grote spelers die in Engeland hebben gespeeld… Mocht ik daar ooit terechtkomen, is mijn carrière zeker geslaagd!”

Paspoort

Naam: Kevin Gadellaa

Club: Jong FC Utrecht

Leeftijd: 20

Positie: Doelman

Lengte: 206 cm

Wedstrijden: 18

Sterke punten: Penalty’s, hoge ballen en reach