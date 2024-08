Jeffrey de Lange maakt definitief onverwachte transfer naar Europese topcompetitie

Jeffrey de Lange maakt definitief de overstap van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille, zo melden de clubs donderdag via de officiële kanalen. De Ligue 1-club betaalt circa twee miljoen euro voor de 26-jarige doelman, die in totaal twee seizoenen uitkwam voor Go Ahead.

“Twee jaar geleden ben ik begonnen met mijn avontuur bij Go Ahead Eagles”, zo vertelt De Lange via de clubkanalen. “Vanaf de eerste minuut voelde het goed en vertrouwd. Dat deze club bijzonder is merkte ik ook vrijwel direct.”

“In twee seizoenen heb ik fantastische momenten mee mogen maken, we hebben geschiedenis geschreven. Samen hebben we Europees voetbal gehaald en ik ben er supertrots op dat ik voor Go Ahead Eagles in Europa heb mogen spelen.”

“Maar nu is het tijd om na 76 wedstrijden afscheid te nemen en mijn reis elders voort te zetten. Maar voor mij geldt zeker: de club zit in mijn hart. Eens een Eagle>/i>, altijd eenEagle>/i>!”, zo besluit De Lange.

Lange tijd leek het erop dat De Lange zijn carrière zou vervolgen bij Blackburn Rovers, daar de Engelsen zeer concreet waren en alles in het werk stelden om de in Amstelveen geboren doelman in te lijven.

Marseille dacht daar echter anders over en wist de doelman van Go Ahead voor de neus van de Engelsen weg te kapen. De Lange lag nog tot medio 2026 vast in Deventer.

Eerder meldde Fabrizio Romano al dat De Lange waarschijnlijk tweede doelman wordt bij Olympique Marseille, dat Gerónimo Rulli nog altijd als eerste keeper wil hebben.