De Jong durft niet te zeggen of hij met het Nederlands elftal het EK speelt

Frenkie de Jong is 'bereid om risico's te nemen' om het EK te halen, zo geeft de middenvelder bij het persmoment van het Nederlands elftal aan. Toch houdt de Nederlander zich op de vlakte wat betreft zijn terugkeer. Hij herstelt nog steeds van een derde enkelblessure in een jaar. "Het moet niet chronisch worden", aldus de steunpilaar van Oranje.

“Met de enkel gaat het redelijk goed", steekt de Jong, die individueel traint in Zeist, van wal. "Ik ben natuurlijk nog niet fit om wedstrijden te spelen. Het gaat in de lijn der verwachting, dus dat is oké.”

"Ik kan nog niet zeggen of ik de eerste EK-wedstrijd ga halen" ???? — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2024

De Jong hoopt uiteraard dat hij zo snel mogelijk aan kan sluiten, maar tempert de verwachting dat hij er vanaf de eerste wedstrijd staat. “Tuurlijk wil ik het liefst morgen erbij zijn, maar dat hangt echt van de enkel af. De datum van zestien juni is omcirkeld, maar ik kan nog niet zeggen of ik er de eerste wedstrijd bij kan zijn.”

Als controleur is Frenkie een van de belangrijkste pionnen in het spelplan van bondscoach Ronald Koeman. “Ik heb natuurlijk wel een reële kans om een rol van betekenis te spelen in het toernooi, want anders zou ik me hier niet gemeld hebben.”

In Barcelona wordt de middenvelder dit seizoen geteisterd door enkelblessures. Het is al zijn derde van dit seizoen, alle keren aan dezelfde kant. De Jong vreesde bij het oplopen van zijn meest recente kwetsuur voor zijn deelname aan het EK.

"Des te dichter je bij het toernooi komt, denk je daar altijd aan. Ik was er wel bang voor", aldus de middenvelder, die oppast dat het niet een slepende blessure wordt. Dat het drie keer dezelfde enkel is die in de kreukels ligt, is geen pech meer, zo denkt de middenvelder.

"De eerste twee keer wel, maar laatste keer niet meer", zo citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van De Jong. "Het zit in je hoofd dat je niet helemaal vrij bent in het bewegen en dan ga je net iets anders naar de bal toe.

Frenkie wil dolgraag het EK spelen met Oranje, maar niet ten koste van alles. "Ik houd hoop op EK-deelname, maar of het realistisch is moeten we zien."

"Voor een EK met Oranje ben ik bereid om zekere risico’s te nemen, maar het belangrijkste voor mij is dat het niet een chronische enkelblessure wordt", zo citeert De Telegraaf.

"Want Marco van Basten is wel even door mijn hoofd geschoten, ja", zegt De Jong tegen het AD. Van Basten moest door een slepende enkelblessure vroegtijdig een punt zetten achter zijn spelersloopbaan. "Gelukkig is daar nu geen sprake van. De enkel is niet onstabiel. Daarom was er geen operatie nodig."

