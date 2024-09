De Graafschap pakt koppositie in Keuken Kampioen Divisie na overtuigende zege

De Graafschap heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Superboeren waren veel te sterk voor FC Eindhoven, dat met een 2-0 nederlaag niet eens mocht klagen. Tristan van Gilst opende de score met een heerlijke poeier, na rust besliste Philip Brittijn het duel. De Graafschap staat met tien punten uit vijf duels voorlopig bovenaan.

De Graafschap kreeg al heel snel een reuzenkans, met dank aan de bezoekers. Doelman Jorn Brondeel kon een dramatische, harde terugspeelbal alleen met zijn knie controleren en zag Jesse van de Haar als een duveltje uit een doosje voor zijn neus opduiken. De 1-0 leek een feit te worden, maar Van de Haar roste van dichtbij wild over.

De Graafschap was de veel betere partij, terwijl FC Eindhoven teleurstelde en amper van zijn eigen helft verdween. De 1-0 halverwege de eerste helft kwam dan ook niet als een verrassing. Van Gilst draaide fraai weg bij zijn directe tegenstander en schoof onberispelijk hard raak in de korte hoek.

De Graafschap had weinig te vrezen, al schrokken de supporters op De Vijverberg wel even toen Eindhoven een vrije kans leek te krijgen. Dat gebeurde net niet, daar Joshua Smits op tijd zijn doel verliet en de bal wegwerkte. De doelman kegelde bij het wegwerken collega Rowan Besselink neer, maar haalde opgelucht adem toen de bal niet in, maar naast het doel verdween.

Ook na de theepauze deelde De Graafschap de lakens uit, maar Eindhoven bleef in leven doordat het meerdere kansen wist te overleven. Zo schoot Van de Haar vlak na rust naast en overkwam Ibrahim El Kadiri vlak voor het uur hetzelfde.

El Kadiri probeerde het even later opnieuw, ditmaal had hij de pech dat zijn inzet via het hoofd van invaller Ralf Seuntjens over ging. Een andere invaller, Mimoun Mahi, zat direct goed in de wedstrijd en liet zijn meerwaarde zien. Eerst had hij nog de pech dat zijn schot net voorlangs ging, maar even later stond hij aan de basis van de 2-0.

Mahi zag de ruimte bij de tweede paal en leverde een ragfijne voorzet af. Brittijn, weer een andere invaller, dook op en kopte overtuigend raak. Daarmee was het duel definitief gespeeld.