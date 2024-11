De Graafschap ziet bij FC Groningen nieuwe algemeen directeur rondlopen

Art Langeler lijkt de nieuwe algemeen directeur van De Graafschap te worden. Dat meldt Omroep Gelderland. Langeler, die momenteel nog manager Voetbal & Opleiding is bij FC Groningen, wordt in Doetinchem de opvolger van Michael Ogubai, die mogelijk nog wel in een andere functie werkzaam blijft bij de club.

Helemaal zeker is de komst van Langeler nog niet. Die 54-jarige geboren Achterhoeker wordt dinsdagavond tijdens een aandeelhoudersvergadering voorgedragen.

Als de aandeelhouders niet akkoord gaan, moet De Graafschap de zoektocht voortzetten. Gaan ze wel akkoord, dan is het de bedoeling dat Langeler kort na de jaarwisseling begint en een contract voor onbepaalde tijd krijgt.

Henk Zweers, woordvoerder namens de aandeelhouders, legt uit waarom De Graafschap daarvoor kiest. “Als je iemand drie jaar geeft en het bevalt niet, heb je vaak een probleem. Nu hebben we afspraken gemaakt aan de voorkant en kunnen we eventueel weer makkelijker van elkaar af mocht dat gewenst zijn.”

“Langeler wordt voor drie kwart verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken”, gaat Zweers verder. “Het overige deel van zijn functie gaat Art als voorzitter leiding geven aan het directieteam."

De Graafschap kent een prima seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, al verloor de club maandagavond wel met 3-0 van FC Emmen. Daardoor zakten de Superboeren van de tweede naar de vijfde plek.

Langeler is sinds 2022 werkzaam bij Groningen. Eerder was hij onder meer directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB, hoofd jeugdopleiding bij PSV, trainer van PEC Zwolle en bondscoach van Jong Oranje en Curaçao.