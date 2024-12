De Graafschap klimt na bliksemstart weer naar de derde stek in Keuken Kampioen Divisie

De Graafschap heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers bleken na een bliksemstart uiteindelijk met 3-1 te sterk voor VVV-Venlo. Daardoor klimt de ploeg van trainer Jan Vreman weer naar de derde plek.

Bijzonderheden:

De Graafschap schoot werkelijk uit de startblokken. Het spel was nog geen twee minuten onderweg toen de brilstand al van het scorebord was geveegd. Donny Warmerdam kon in het zestienmetergebied uithalen en deed dat met verve: 1-0.

Het duurde niet lang of de fans in De Vijverberg konden weer juichen. Via Mimoun Mahi kwamen de Superboeren nog voor het halfuur voetballen op een 2-0 voorsprong. De aanvaller kopte uit een voorzet van links raak.

Kort na rust brachten de bezoekers weer wat spanning terug in de wedstrijd. Sylian Mokono stond op de goede plaats om af te drukken en zo voor de aansluitingstreffer te tekenen: 2-1. Veel effect zou het echter niet sorteren.

In de blessuretijd, toen VVV aandrong en nadrukkelijk op zoek was naar een late gelijkmaker, was het de thuisploeg die de wedstrijd in het slot gooide door een treffer van Ibrahim El Kadiri. Zodoende klimmen de Doetinchemmers naar plek drie, VVV blijft op plek achttien onderaan bungelen.