De Graafschap en FC Volendam leveren absoluut spektakelstuk met zeven goals, rode kaart en zinderend slot af

De Graafschap en FC Volendam hebben zondag een spektakelstuk afgeleverd als seizoensopener. De (sub)toppers in de Keuken Kampioen Divisie trakteerden de aanwezige supporters op zeven doelpunten, een rode kaart én een zinderende ontknoping, waarbij de Doetinchemse thuisploeg aan het langste eind trok: 4-3.

De thuisploeg trad aan met een behoorlijk jeugdige ploeg. Eén speler maakte zelfs zijn debuut in het profvoetbal: Ties Wieggers was tussen de palen de vervanger van de vertrokken Thijs Jansen. De enige andere nieuweling stond in de punt van de aanval: FC Utrecht-huurling Jesse van de Haar. Ralf Seuntjens was op 35-jarige leeftijd met afstand de oudste speler in de Doetinchemse basiself.

Aan de kant van Volendam was Henk Veerman de opvallendste naam die aan de aftrap verscheen. De spits is teruggekeerd na een uitleenbeurt aan ADO Den Haag en had meteen een basisplek. Dat gold ook voor aanwinsten Aurelio Oehlers, Yannick Leliendal en Alex Plat, terwijl linksback Daan Steur zijn clubdebuut maakte.

Al in de tiende minuut was het voor het eerst raak en het was de ontvangende ploeg die op voorsprong kwam. Tristan van Gilst ontving de bal van Van de Haar, kapte zijn tegenstander uit en schoot laag binnen: 1-0 voor De Graafschap.

Die voorsprong zou snel verdubbeld worden. Aangever bij de 1-0 Van de Haar kon simpel binnentikken na een teruggetrokken voorzet van Sam Bisselink: 2-0.

Nog voor rust deed Volendam iets terug. Een hoekschop vanaf rechts werd doorgekopt door Veerman, waarna Robert Mühren bij de tweede paal kon binnenwerken: 2-1.

Snel na de theepauze was het wederom raak voor de bezoekers. Een vrije trap van Bilal Ould-Chikh zeilde aan bijna iedereen voorbij, waarna Milan de Haan bij de tweede paal kon afronden: 2-2.

De vijfde goal zou nog voor het verstrijken van het uur vallen en voor het eerst was het Volendam dat op voorsprong kwam. Een lange bal op maat van Xavier Mbuyamba werd door Veerman vakkundig achter doelman Wieggers gegleden: 2-3.

Daarmee was het spektakel nog niet geweken. Twintig minuten voor tijd ontving Mbuyamba een rode prent wegens een smerige tackle van achteren op Philip Brittijn, die enkele momenten later geblesseerd het veld verliet.

De Graafschap ging met een man meer op zoek naar de gelijkmaker en die vond het. In de eerste minuut van de blessuretijd was het Stan Wevers die zijn ploeg met een afstandsschot naast Volendam zette: 3-3.

Daar hield het niet op voor de Superboeren, die bleven jagen na de gelijkmaker. Ibrahim El Kadiri, voormalig speler van Volendam, schoot zijn ploeg op fraaie wijze naar de overwinning in de absolute slotfase: 4-3.