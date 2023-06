De geboren leider die door één bijzonder moment net niet alle prijzen won

Vrijdag, 2 juni 2023 om 13:15 • Morris Visser

Weinig spelers kennen een succesvollere carrière dan Mark van Bommel. De middenvelder brak door bij Fortuna Sittard en wist hiermee een transfer naar PSV te verdienen. Van Bommel speelde verder voor internationale topclubs als Bayern München en FC Barcelona, hier groeide hij al snel uit tot publiekslieveling en wist hij vele prijzen te winnen. Ook bij het Nederlands elftal was de middenvelder een vaste kracht in de selectie van Bert van Marwijk. Dit is het verhaal van Mark van Bommel, de geboren leider waarbij één specifieke prijs helaas ontbreekt.