De Gea stopt twee penalty's en staat aan de basis van knotsgekke zege op AC Milan

AC Milan is zondagavond tegen een dure nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Paulo Fonseca, die verder onder druk komt te staan, verloor met 2-1 van Fiorentina. Er werden liefst drie strafshoppen toegekend én gemist. David De Gea stond met zijn twee penaltyreddingen aan de basis van de zege, die binnengesleept werd na treffers van Yacine Adli en Albert Gudmundsson. Milan staat slechts zesde, op vijf punten van koploper Napoli. Fiorentina klimt op naar plek elf.

Aan de kant van Milan begon Tijjani Reijnders zoals vooraf verwacht in de basis. De Oranje-international vormde het blok met Youssouf Fofana. Christian Pulisic (rechts) en Rafael Leão (links) stonden op de vleugels, vlak achter aanvallers Tammy Abraham en Álvaro Morata. Bij Fiorentina waren er basisplaatsen voor onder meer David De Gea, Robin Gosens, Gudmundsson en Moise Kean.

Zowel Fiorentina als Milan keek de kat uit de boom in de openingsfase. Milan had wat meer balbezit en creëerde het eerste kansje. Morata kreeg een voorzet van de linkerkant en kopte een meter naast het doel. Milan maakte de meeste aanspraak op de voorsprong, maar het was Fiorentina dat een uitgelezen mogelijkheid kreeg.

Milan-goalie Mike Maignan bokste een voorzet weg, waarna ook Theo Hernández de de bal weg wilde werken uit de zestien. De Fransman tikte daarbij lichtjes de voet van Fiorentina-verdediger Dodô aan, genoeg reden voor de var om Luca Pairetto naar het scherm te sturen. De arbiter wees naar de stip en zag hoe Kean faalde met een slap schot in de handen van Maignan.

Fiorentina liet zich niet uit het veld slaan door die tegenvaller en dacht alsnog via Kean op voorsprong te komen, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Aan de andere kant werd Milan ook gevaarlijk, via Leão, die zijn meerdere moest erkennen in De Gea. Fiorentina was de eerste ploeg die toesloeg, via Adli. De spelmaker sneed vanaf rechts naar binnen en vond de verre hoek met een precieze uithaal: 1-0.

Op slag van rust kwam de ultieme mogelijkheid op de gelijkmaker er alsnog, toen Reijnders in de zestien over het been van Luca Ranieri ging en Pairetto naar de stip wees. Hernández pakte zijn verantwoordelijkheid, schoot richting de rechterhoek en zag De Gea fraai redden.

Het was haast ongelooflijk, maar vlak na rust volgde de derde strafschop van de avond. Aanleiding was bijzonder vergelijkbaar als bij de eerste strafschop. Ditmaal was een lichte touché van Kean op Mateo Gabbia voldoende. Abraham was dit keer de penaltynemer, maar ook de Engelsman zag De Gea uitstekend redding brengen.

Even later viel de gelijkmaker alsnog. Hernández bereikte Pulisic bij de tweede paal en de Amerikaan werkte uiterst fraai binnen met binnenkant voet: 1-1. De Milanezen konden hielden het gelijkspel ongeveer dertien minuten vast, toen Gudmundsson keihard uithaalde in de korte hoek: 2-1. De Gea verrichte in de slotfase nog een prachtige redding, dichtbij kwam Milan niet meer.