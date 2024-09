De Eretribune oordeelt unaniem: Ajax had zeker een penalty tegen moeten krijgen

Ajax is zaterdag goed weggekomen met een punt tegen Go Ahead Eagles (1-1), zo oordeelt de voltallige tafel van De Eretribune op ESPN. De Amsterdammers hadden volgens de analisten een penalty tegen moeten krijgen toen Davy Klaassen de bal in de 77ste minuut met de arm beroerde.

Klaassen kreeg in de slotfase een harde volley van Enric Llansana op zich af. De middenvelder van Ajax, die vlak daarvoor de gelijkmaker had gemaakt, stak twee handen in de lucht ter bescherming van zijn gezicht en kreeg de bal tegen de arm.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het moment tot frustratie van Go Ahead weg. Ook de VAR, Stan Teuben, greep niet in.

"Het is een honderd procent strafschop", zegt Mario Been in de studio van ESPN. De overige analisten sluiten zich daar bij aan.

"Op een gegeven moment probeer je zelfs te bedenken: wat zou de VAR kunnen zien om de scheidsrechter níét te roepen?", vult Marciano Vink aan. "Hij heeft zijn handen wel bij zijn lichaam, maar ik vind het een onnatuurlijke houding met zijn armen vrij hoog."

Kees Kwakman snapt de reactie van Klaassen. "Ja, want het is een afweerreactie", aldus Kwakman. "Hij schrikt. De bal gaat richting zijn gezicht, dan doet hij zijn handen ervoor. Alleen het is wel gewoon naast zijn lichaam. Ik snap niet goed waarom dit geen penalty is. Daar komt Ajax goed weg."

Ajax mag volgens Kwakman sowieso blij zijn met een punt. "Ajax was echt heel erg slecht, ze hebben niets gecreëerd. Go Ahead gaf vol druk in de tweede helft, dat deden ze hartstikke goed. Ze doen zichzelf eigenlijk tekort."