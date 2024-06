De Eredivisie is spoedig opnieuw een Indonesisch international rijker

Calvin Verdonk mag zich, als alles volgens plan verloopt, spoedig international van Indonesië noemen. NEC maakt bekend dat zijn verdediger is geselecteerd voor de nationale ploeg en dat hij daar al heeft meegetraind. Verdonk is bezig met zijn naturalisatieproces tot Indonesiër.

De 27-jarige Verdonk kwam voor vrijwel iedere jeugdploeg van Oranje uit, inclusief een optreden voor Jong Oranje in 2017. Een debuut voor het 'grote' Oranje zat er echter nooit in voor de linksback.

De vader van Verdonk werd geboren in Indonesië, maar Calvin Verdonk groeide alleen op met zijn moeder en draagt daarom ook haar achternaam.

Een maand geleden liet Verdonk tegenover Voetbal International al weten bezig te zijn met het naturalisatieproces. Verdonk liet zich een maand daarvoor overtuigen door Tae-yong Shin, de bondscoach van Indonesië die op bezoek kwam in Nijmegen.

?????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ??????????????????!????? Calvin Verdonk is geselecteerd voor de nationale ploeg van Indonesië. Verdonk is bezig met zijn nationaliseringsproces tot Indonesiër. ????#KitaGaruda pic.twitter.com/VpnrIONLC7 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 1, 2024

"Ik moet ook eerlijk zijn naar mezelf. Het Nederlands elftal ga ik toch niet meer halen. Ik ben nu bijna 27, dat is gewoon niet realistisch", klonk het vorige maand, voor hij zijn 27ste verjaardag vierde.

"Het voetbal is groeiende in het land. Ze zijn nog in de race voor het WK van 2026. Dat lijkt me prachtig om mee te maken. Stel je voor dat ze het halen. Sta ik ineens op het WK, haha. Daar had niemand op gerekend."

Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Jay Idzes zijn voorbeelden van spelers die vanwege hun Indonesische roots al uit hebben kunnen komen voor het land, dat zo'n 275 miljoen inwoners telt. Ook Sandy Walsh, Marc Klok, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rafael Struijck en Ivar Jenner zijn bekende namen bij de nationale ploeg.

