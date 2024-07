De Bruyne níét akkoord met Ittihad Club; Saudi's ronden andere deal van 60 miljoen af

Eerder op dag meldde AS dat Kevin De Bruyne een persoonlijk akkoord had bereikt met Ittihad Club, maar volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano klopt dat niet. De Italiaan meldt tevens dat Moussa Diaby definitief de nieuwste aanwinst van Ittihad Club wordt.

"Bronnen in Saudi-Arabië bagatelliseren de berichten dat Kevin De Bruyne een akkoord zou hebben bereikt met Ittihad Club. Er wordt me verteld dat het NIET waar is", is het duidelijke bericht van Romano op X.

Mocht De Bruyne alsnog voor Ittihad Club kiezen, dan komt hij samen te spelen met onder meer N'Golo Kante, Karim Benzema en Houssem Aouar. Een persoonlijk akkoord met De Bruyne is er nog niet, maar mogelijk komt daar spoedig verandering in.

De Bruyne zette begin juni, nog voor de start van het EK, de deur naar een avontuur in de Saudi Pro League open. "Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen", vertelde hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Diaby

In tegenstelling tot De Bruyne is Moussa Diaby wel binnen. Inclusief bonussen betaalt Ittihad Club zestig miljoen euro aan Aston Villa, waar de Fransman nog tot medio 2028 vastlag. Romano meldde in een eerder stadium al dat de onderhandelingen voorspoedig liepen.

Aston Villa mikte eerst op een bedrag van ruim zeventig miljoen euro, maar dat vond Ittihad Club te gortig. De clubs hebben elkaar nu gevonden in een deal ter waarde van zestig miljoen euro. Diaby zet spoedig zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Ittihad wil zich ook nog versterken met Ederson. De Braziliaanse goalie van Manchester City staat open voor een Saudisch avontuur, maar de vraagprijs van zestig miljoen euro van the Citizens maakt dat de onderhandelingen nog niet al te soepel verlopen.