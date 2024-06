De Boer wordt boos van publieke opinie over tijd bij Ajax: ‘Is helemaal niet zo’

Frank de Boer kan boos worden van de manier waarop zijn periode bij Ajax soms wordt herinnerd. Dat zegt de 54-jarige clubloze trainer bij Tussen de Palen van Ziggo Sport. De oud-verdediger was vijfenhalf jaar trainer bij de Amsterdammers en won vier landstitels, maar denkt vooral terug aan de uitwedstrijd bij De Graafschap (1-1) in 2016, toen zijn ploeg de landstitel verspeelde. “Dan denk je: ongelooflijk, hoe is het mogelijk?”

De Boer kwam in december 2010 voor de groep te staan bij Ajax en zou uiteindelijk 263 wedstrijden langs de lijn staan bij de Amsterdammers. Onder zijn bewind werden er vier landstitels op rij gewonnen, maar ondanks die hoogtepunten denkt De Boer zelf vaak vooral nog terug aan de wedstrijd waar het helemaal misging voor zijn ploeg.

Ajax had op 8 mei 2016 genoeg aan een overwinning op bezoek bij De Graafschap, maar speelde met 1-1 gelijk en zag daardoor hoe de landstitel naar PSV ging. Dat desbetreffende duel in Doetinchem was de laatste wedstrijd van De Boer in dienst van de Amsterdammers. “Als ze van tevoren hadden gezegd: ‘Je bent vijfenhalf seizoen de trainer van Ajax en je wint twee titels.’ Dan had ik gezegd: ‘Waar moet ik tekenen?’”, begint De Boer.

“Als je er dan vier wint... Het is gek dat je eigenlijk alleen nog aan het laatste seizoen terugdenkt. Heel vaak. Dan denk je: ongelooflijk, hoe is het mogelijk? Of het oneerlijk voelt dat iedereen daaraan terugdenkt? Ja, maar ik denk er zelf ook het meeste aan, moet je nagaan”, is De Boer eerlijk. “Ik ben in principe ook een Ajax-supporter.”

De trainer vindt dat zo’n wedstrijd tegen De Graafschap ‘iets is wat je als Ajacied niet mag overkomen’. De Boer vertelt bovendien dat hij het erg vindt als wordt gezegd dat hij qua speelstijl een saaie trainer zou zijn. Wytse van der Goot: “Dat is inderdaad het gevoel wat een beetje blijft hangen van jouw tijd in Amsterdam. Van: ‘Ja, we werden wel kampioen, maar het was het aangluren niet waard.’ Word je daar boos van?”

“Ja, daar word ik boos van”, reageert De Boer. “Omdat het helemaal niet zo is. Als je kijkt naar de kwaliteit van de spelers die we vooral in de laatste twee jaar hadden, dan was dat niet top. Dan is het feit dat je minder speelt daar een gevolg van. Als je kijkt naar de eerste twee jaar: we spelen FC Barcelona helemaal van de mat in de eerste helft.”

“Dat doe je niet met balletjes achteruit spelen. Zo hebben we nog veel meer wedstrijden gehad. Ik was een speler die elke bal alleen maar naar voren speelde. Waarom zou ik mijn spelers dan leren om voorzichtig te doen?” De Boer vertrok in de zomer van 2016 naar Inter, waar hij na veertien wedstrijden alweer ontslagen werd.

Ook bij Crystal Palace was het snel einde verhaal voor De Boer, die in Londen al na vijf wedstrijden zijn congé kreeg. Na 55 duels in dienst van het Amerikaanse Atlanta werd de oud-international bondscoach van het Nederlands elftal. Na een teleurstellend verlopen EK 2021 werd De Boer uit zijn functie ontheven. De trainer zit sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in december zonder werkgever.

