Frank de Boer was na afgelopen seizoen in beeld voor het hoofdtrainerschap bij Ajax, zo erkent hij in Rondo van Ziggo Sport. De clubleiding koos uiteindelijk voor Francesco Farioli en niet De Boer, die een functie in de technische staf van de Italiaan niet zag zitten.

''Ik had het wel gedaan in ieder geval'', beaamt De Boer dat hij wel oren had naar een tweede periode bij Ajax als hoofdtrainer. Presentator Wytse van der Goot wil weten of De Boer ook in een andere functie was teruggekeerd in Amsterdam.

''Nee'', luidt het duidelijke antwoord van de clubloze coach. Van der Goot vraagt direct of De Boer het niet leuk zou vinden om met 'jongere gasten' aan de slag te gaan. ''Dat weet ik op dit moment nog niet'', antwoordt De Boer.

''Ik vond het altijd wel leuk om met jonge jongens te werken'', benadrukt de trainer die Ajax vier landstitels bezorgde. ''Wat ik zeg: het proces om zo'n jongen naar een hoger podium te brengen. Dat vond ik wel heel leuk.''

Youri Mulder wil vervolgens weten of De Boer afgelopen zomer met Ajax gesprekken heeft gevoerd over een terugkeer. ''Ik heb wel gesproken met Ajax, ja'', geeft de voormalig verdediger direct toe. ''En ze waren ook gewoon heel eerlijk.''

Van der Goot vraagt of De Boer met de nieuwe directie van Ajax van gedachten heeft gewisseld. ''Ja, ja. En ze hadden misschien ook een rol als ervaren coach voor erbij. Ik wist niet wie hoofdtrainer zou worden.'' Later werd duidelijk dat Ajax in zee ging met Farioli als hoofdcoach.

''Ja, er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust om hoofdtrainer te worden. Toen vroegen ze of ik ook in een andere functie wilde komen. Maar dat zag ik sowieso niet zitten'', zo besluit De Boer.