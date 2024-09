Van Basten na compliment De Boer richting Ajax-trainer Farioli: 'Je gaat het bijna wantrouwen'

Frank de Boer kijkt eindelijk weer met enig plezier naar de wedstrijden van Ajax. De trainer die zijn grote liefde vier landstitels bezorgde is gecharmeerd van het spel van de ploeg onder de nieuwe trainer Francesco Farioli.

''Ik vind dat hij goed overkomt in ieder geval'', is De Boer in Rondo complimenteus richting Farioli. ''En ik heb de uitwedstrijd tegen die Poolse tegenstander (Jagiellonia Białystok, red.) gezien. Toen dacht ik voor het eerst: Ja, dit is waar ik graag naar kijk.''

''Je zag iedereen bijna 90 minuten lang volle bak jagen. En dan kun je zeggen: 'Die tegenstander is niet goed genoeg'. Maar dat had er ook mee te maken hoe Ajax continu druk aan het geven was. Het zag er heel verfrissend uit, moet ik zeggen'', is de clubloze coach onder de indruk van het Ajax van dit seizoen.

''Het zag er inderdaad goed uit, maar je gaat het bijna wantrouwen'', haakt Marco van Basten in. ''Dat komt omdat je het bijna niet meer gewend bent. Is die tegenstander nou echt slecht, of is Ajax nu gewoon weer best wel goed?'', vraagt de topspits van weleer zich af.

''Ik vond het ook een goede wedstrijd. Maar er zit een luchtje aan'', vervolgt Van Basten met een kwinkslag. ''Maar het viel mij echt op. Dit was echt druk geven. En dan gaat de tegenstander even bibberen, weetjewel. Complimenten daarvoor.'', uit De Boer nogmaals zijn verbazing over de transformatie die Ajax is ondergaan.

''Maar hij logenstraft ook wel een beetje de kritiek op hem dat hij zoveel wisselt'', ventileert ook Youri Mulder zijn mening over de Italiaanse coach van Ajax. ''Want na NAC (2-1 nederlaag, red.) was dat echt een thema.''

''Maar tegen NAC mag je gewoon niet verliezen'', is De Boer ook kritisch richting Farioli. ''Als Ajax mag je daar niet verliezen.'' Ajax staat momenteel twaalfde in de Eredivisie, maar heeft wel twee duels minder gespeeld als bijvoorbeeld koploper PSV.