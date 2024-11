'De Ballon d'Or is oneerlijk, ik verdien meer dan de zevende plek'

Lautaro Martínez kan niet leven met zijn zevende plek op de Ballon d'Or-ranglijst. De spits van Internazionale had er meer van verwacht en stelt dat de verkiezing soms 'oneerlijk' verloopt.

Martínez droeg woensdag bij aan de 3-0 overwinning van Internazionale bij Empoli en kroonde zich daarmee tot meest productie buitenlander ooit in het shirt van de Nerazzurri. De ultieme bekroning in de vorm van een Gouden Bal blijft vooralsnog echter uit.

Martínez eindigde op de zevende plek achter Rodri (winnaar), Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. De Argentijnse spits hield onder meer Harry Kane, Toni Kroos en Lamine Yamal achter zich.

Martínez geeft toe dat hij meer had verwacht dan een zevende plek. “Deze prijzen zijn soms oneerlijk, ik had meer verdiend. Maar ik ben blij met het werk dat ik doe. Ik kom weer in vorm. Ik ben blij dat ik weer van waarde kan zijn voor Inter en Argentinië."

"Zoals bekend begon ik later aan de voorbereiding. Ik heb niet veel rust gehad en veel gespeeld, dus het is normaal dat ik vermoeid ben. Maar we doen allemaal ons best en proberen te geven wat we kunnen, want het seizoen is nog lang."

Martínez kwam afgelopen seizoen in alle competities tot 27 goals in 44 wedstrijden. Zeven keer fungeerde hij als aangever. Met 134 goals is hij na Giuseppe Meazza (284), Alessandro Altobelli (209), Roberto Boninsegna (173), Sandro Mazzola (162) en Benito Lorenzi (143) nu de meest scorende buitenlander van Inter.

In de Serie A staat de Argentijn voorlopig op grote afstand van Mateo Retegui. De spits van Atalanta wist dit seizoen al tien keer het net te vinden. Dat zijn drie treffers meer dan Martínez' ploeggenoot Marcus Thuram, die tweede staat op de topscorerslijst.