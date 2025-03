Davy Klaassen werd boos tijdens Ajax - AZ: 'Wouter Goes gaat niet bepalen of we van het veld gaan'

Davy Klaassen heeft voor de camera van ESPN teruggeblikt op de spectaculaire wedstrijd tegen AZ (2-2). Geen van beide ploegen eindigde de wedstrijd met elf spelers. Zeker om de rode kaart van Alexandre Penetra was veel te doen. AZ leek even van het veld te stappen, iets waar Klaassen geen begrip voor kon opbrengen.

Vlak nadat Ajax-verdediger Anton Gaaei met een rode kaart van het veld was gestuurd, kwam ook AZ met tien man te staan. Scheidsrechter Dennis Higler floot voor een overtreding van Penetra op Brian Brobbey. Higler trok geel, Penetra's tweede.

De Portugese mandekker was woest en ook de AZ-bank reageerde vol onbegrip. Onder meer Maarten Martens en Wouter Goes reageerden furieus. Higler zelf zou bij de Alkmaarse ploeg zijn fout hebben toegegeven, maar kon zijn besluit niet meer omdraaien.

Klaassen constateerde dat AZ overwoog van het veld te stappen. "Ik dacht: Jij komt in de ArenA voetballen, dan ga jij niet bepalen of je van het veld gaat. Dat dacht ik op dat moment. Ik werd even boos, ja."

"Buiten het veld word ik niet zo snel boos, maar op het veld... Zulke dingen gebeuren. Maar wij kunnen als ploeg niet accepteren dat Wouter Goes gaat bepalen of we van het veld gaan of niet", lacht Klaassen. "Dat gaat niet gebeuren."

Het besluit van AZ rustig afwachten was geen optie voor Ajax. "Dan staan wij hier te wachten, dat ga jij niet bepalen. Hij gaat toch niet bepalen of wij met zijn allen naar binnen gaan? Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Het is dan in de heat of the moment, dan gebeurt dat, ja."

Klaassen erkent dat de wedstrijd in de slotfase weinig meer met tactiek van doen had. "Wij willen scoren en zij ook. Ik had wel het gevoel dat er wat kon gebeuren, maar helaas bleef het bij 2-2", aldus Klaassen.