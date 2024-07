Davy Klaassen vertrekt na één seizoen alweer bij Inter

Davy Klaassen vertrekt na een seizoen definitief bij Inter, zo bevestigt de club. De 31-jarige middenvelder maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar de Italiaanse club, en tekende destijds een eenjarig contract. Dat is niet verlengd, waardoor Klaassen sinds maandag transfervrij is.

Op de website heeft Inter een bericht geplaatst over het vertrek van Klaassen. “Na een seizoen in het shirt van Inter neemt Klaassen afscheid van de kleuren van i Nerazzurri”, begint het bericht.

“De Nederlandse middenvelder, die in de zomer van 2023 arriveerde, won de twintigste Scudetto in de geschiedenis van de club en heeft zijn bijdrage geleverd aan het fantastische afgelopen seizoen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Groetjes en bedankt van de hele Inter-familie richting Klaassen, Italiaans kampioen namens i Nerazzurri en winnaar van de Supercoppa. Bedankt, Davy!”

Klaassen maakte vorig jaar zomer op het laatste moment de transfervrije overstap van Ajax naar Inter. Bij Ajax was men blij met hem, maar Klaassen wist dat hij geen vaste basiskracht zou zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen was afgelopen seizoen ook bij Inter geen vaste kracht. Drie keer stond hij in de basis, vijftien keer kwam hij in actie als invaller. In die duels wist hij niet te scoren en geen assist af te leveren.

Desondanks bereikte hij met het winnen van de landstitel en de Italiaanse Supercup dus wel grote successen met de club uit Milaan. Waar de middenvelder zijn carrière vervolgt is nog niet bekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties