Davy Klaassen gaat contract bij Ajax verlengen op één voorwaarde

Het is een kwestie van tijd voor Davy Klaassen zijn contract bij Ajax verlengt. De middenvelder, die zondag van grote waarde was in de 0-2 zege op PSV, zet zijn handtekening onder een nieuw contract zodra er aan één cruciale voorwaarde is voldaan.

Klaassen kreeg zondag in de topper in het Philips Stadion een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Francesco Farioli allerminst. 'Mister 1-0' deed zijn bijnaam eer aan door in de eerste helft uit de draai knap raak te schieten. Bertrand Traoré gooide het duel na rust in het slot.

Klaassen tekende aan het begin van het seizoen een eenjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, waardoor er vraagtekens waren over zijn toekomst ná dit seizoen. Die vraagtekens kunnen inmiddels wel worden weggenomen, want de contractverlenging is nu een kwestie van tijd.

De 32-jarige Klaassen verlengt zijn contract op het moment dat Ajax plaatsing voor de Champions League-groepsfase niet meer kan ontgaan. Na deze zege in Eindhoven is een plek bij de eerste twee in de Eredivisie zo goed als zeker.

Klaassen was na afloop ook aanwezig op de persconferentie, waar hij werd gevraagd naar zijn contractsituatie. "We zien het wel in de komende tijd, het zal wel goed komen. De Champions League is bijna binnen, anders wacht ik daar nog even op", vertelt de Hilversummer lachend.

"Ajax is met Klaassen zo goed als rond over een nieuw contract, maar dat zal de club pas communiceren zodra deelname aan de Champions League een zekerheid is", weet Voetbal International-journalist Tim van Duijn bovendien.

Ajax staat momenteel negen punten voor op naaste achtervolger PSV, terwijl het als derde geplaatste FC Utrecht vijftien punten minder heeft dan de Amsterdamse recordkampioen. Dit seizoen is Klaassen met acht goals en twee assists in de Eredivisie van grote waarde.

Klaassen bereikte eerder dit seizoen de magische grens van honderd goals voor Ajax, de club die hij nu in drie periodes heeft gediend. Volgende week speelt Ajax in eigen huis tegen NAC Breda. Klaassen en Ajax kunnen dan een nieuwe stap zetten richting de landstitel.