David Raya laat weten of hij de vrije trappen van Declan Rice tegen Real Madrid zou hebben gepakt

David Raya bespreekt op de Instagram van Prime Video Sport met oud-doelman Ben Foster of hij de vrije trappen van Declan Rice tegen Real Madrid had kunnen stoppen.

De eerste treffer van Rice ontstond vanaf de rechterkant van de cirkel van de zestien. Rice legde aan en hij krulde de bal om de muur van Real Madrid in het doel van Thibaut Courtois: 1-0.

Zijn tweede doelpunt, twaalf minuten later, was minstens zo fraai. Ditmaal trapte Rice vanaf de linkerkant van de cirkel richting de rechterbovenhoek. De bal belandde precies in de kruising: 2-0. Rice is daardoor de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die tweemaal uit een vrije trap scoort in een wedstrijd in de knock-outfase.

Foster, die zelf ook geen onverdienstelijke keeper was en tot acht interlands voor Engeland kwam, is benieuwd of Raya denkt dat hij de vrije trappen van zijn teamgenoot zou hebben gekeerd.

“De tweede sowieso niet!”, is Raya duidelijk. “De eerste is lastig doordat hij hem krult. Ik denk dat de muur goed stond opgesteld”, geeft de Spanjaard aan.

Foster vraagt zich vervolgens af of het niet opstellen van een muur bij de eerste vrije trap een voordeel had kunnen zijn voor Courtois. “Misschien, maar ik denk het niet”, antwoordt Raya. “Bij een schot van zo’n afstand verwacht je dat hij niet ineens die zwabber maakt.”

De Arsenal-keeper had niet verwacht dat Rice zou gaan schieten. “Ik verwachtte eerlijk gezegd dat Declan de bal zou voorgeven”, lacht Raya.