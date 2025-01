David Neres onderscheidt zich in Florence met heerlijke treffer voor koploper Napoli

Napoli heeft zaterdagavond een knappe zege geboekt in de Serie A. In de kraker tegen Fiorentina zegevierde de ploeg van Antonio Conte met 0-3 dankzij treffers van David Neres, Romelu Lukaku en Scott McTominay. Koploper Napoli staat nu drie punten los van Atalanta (een duel minder gespeeld) en vier van Inter (twee duels minder gespeeld). Fiorentina is ietwat weggezakt en bekleedt de zesde plaats.

Napoli oogde gretig in Florence en leek op 0-1 te komen toen Matías Olivera op aangeven van Lukaku raakschoot. De Uruguayaan bleek nipte buitenspel te hebben gestaan en dus ging er een streep door de treffer. David de Gea onderscheidde zich even later door een schot van gelegenheidslinksbuiten Leonardo Spinazzola, de vervanger van de geblesseerde Kvicha Kvaratskhelia, te keren.

Na een klein half uur spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Neres ging de combinatie aan met Lukaku, kreeg de bal op een presenteerblaadje terug van de Belg. Neres stoomde op, ontdeed zich met enkele lichaamsschijnbewegingen van de defensie van Fiorentina en schoot met rechts hard en hoog raak achter de kansloze De Gea: 0-1.

Fiorentina haalde zijn gewoonlijk niveau niet, al dacht het toch op gelijke hoogte te komen toen Moise Kean van dichtbij afwerkte. De treffer werd echter afgekeurd wegens hands van de Italiaan en ook de VAR zag niet genoeg reden om arbiter Gianluca Manganiello naar het scherm te roepen.

Tien minuten na rust ging Matías Moreno de fout in door André-Frank Zambo Anguissa op lompe wijze neer te halen. De vleugelaanvaller moest zijn fout bekopen met een strafschop, die werd benut door Lukaku: 0-2. Fiorentina kende daarna een korte opleving, maar Rolando Mandragora (redding Alex Meret) en Lucas Beltrán, die op Amir Rrahmani schoot, faalden.

Aan de overkant had Neres de 0-3 op zijn schoen na een andermaal heerlijke dubbele combinatie met Lukaku. De ex-Ajacied stelde echter teleur met een schot dat in het zijnet belandde. De derde Napolitaanse treffer viel even later alsnog. Fiorentina-verdediger Pietro Comuzzo schoof de bal zomaar in de voeten van McTominay, die het cadeautje dankbaar uitpakte.

De voorsprong van Napoli kwam daarna nooit meer in gevaar en dus boekt de ploeg van Conte zijn veertiende Serie A-zege van het seizoen.