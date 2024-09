David Neres na wedstrijd Napoli slachtoffer van gewapende overval

David Neres is zaterdagavond na afloop van de thuiswedstrijd van Napoli tegen Parma (2-1 overwinning) slachtoffer geworden van een gewapende overval. De kersverse aanwinst van de club werd in zijn auto onder schot gehouden en beroofd, zo meldt zijn vrouw Kira Wonina op Instagram.

Neres boekte zaterdag met Napoli een moeizame overwinning op Parma. De ploeg van Antonio Conte stond lange tijd op achterstand, maar pakte via een late comeback toch de drie punten. De oud-Ajacied was in de 96e minuut bij de winnende goal belangrijk met een assist op Frank Zambo Anguissa.

Via Instagram biedt de vrouw van Neres namens hem excuses aan voor het feit dat hij na de wedstrijd geen tijd nam voor zijn fans. Ze schrijft dat ze slachtoffer zijn geworden van een gewapende overval, waarbij ook de auto flink beschadigd raakte.

Na afloop van de wedstrijd zou er een mogelijkheid zijn voor de supporters van Napoli om de spelers te groeten en een handtekening te scoren, maar dat werd als gevolg van het incident vanzelfsprekend afgeblazen.

Volgens Italiaanse media vond de overval plaats in de buurt van het stadion. Twee criminelen op een motor tikten met de kolf van een pistool de ramen in. Neres en zijn vriendin werden onder schot gehouden en moesten een kostbaar horloge afstaan.

Het is voor Neres niet de eerste keer in zijn carrière dat hij te maken krijgt met een gevaarlijke situatie. Tijdens zijn tijd als speler van Shakhtar Donetsk kon de rechtsbuiten lange tijd Oekraïne niet uit, toen de oorlog met Rusland van start ging.

Uiteindelijk vertrok Neres naar Benfica, waar hij de afgelopen twee seizoenen actief was onder trainer Roger Schmidt. Napoli nam hem deze transferperiode voor een bedrag van 28 miljoen euro over van de 38-voudig landskampioen van Portugal.