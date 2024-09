David Neres krijgt nieuw horloge en excuusbrief na gewapende overval

Een zakenman uit Napels heeft David Neres een hart onder de riem gestoken. De buitenspeler van Napoli werd afgelopen weekend, na afloop van Napoli - Parma (2-1), onder dreiging van een vuurwapen beroofd van zijn horloge.

Neres en zijn partner Kira Winona werden in hun auto overvallen. Onder dreiging van een vuurwapen dwongen twee personen op een motor Neres zijn horloge af te staan.

Een lokale zakenman, Maurizio Marinella, heeft besloten Neres een horloge cadeau te doen. Daarbij schreef Marinella een excuusbrief namens de stad Napels.

“Ik ben gek op deze stad, op Napels en Napoli,” lichte Marinella toe bij Radio Marte. "Die overval deed iedereen pijn. Ik voelde de behoefte en het verlangen om hem een cadeau te sturen."

"Ik nam een van de horloges uit onze collectie en stuurde het naar hem. Ik schreef een brief waarin ik namens alle Napolitanen mijn excuses aanbood. Ik was erg verdrietig dat hij zo werd ontvangen. Maar Napels is heel anders dan dat, het bestaat uit passie en emotie."

“Iedereen die dat shirt draagt, wordt een zoon van deze stad, en je richt nooit een pistool op je zoon. We kunnen dat niet accepteren. Napels is in een nieuw hoofdstuk aanbeland, er zijn nu veel toeristen en dit soort incidenten mogen niet gebeuren.”

Neres kwam deze zomer over van Benfica en maakte direct een uitstekende indruk. Zo leverde hij een fraaie assist tegen Bologna (3-0) én tegen Parma. Met zijn assist tegen Parma, in minuut 97, was hij direct verantwoordelijk voor de drie punten. Neres, die in totaal pas 25 minuten meedeed, heeft de gebruikt de interlandperiode om zo fit mogelijk te raken na zijn late transfer.