Feyenoord-verdediger Dávid Hancko vergeleken met Manchester United-aankoop Leny Yoro: ‘Dan is het toch heel logisch...’

Het blijft vooralsnog de vraag of Dávid Hancko deze zomer vertrekt bij Feyenoord. Atlético Madrid hengelt nadrukkelijk naar de Slowaak, die een prijskaartje van veertig miljoen euro om zijn nek heeft hangen. Het bod van de Madrilenen wordt beschouwd als 'beledigend' en daar kan Marcel van der Kraan zich in vinden, zo vertelt hij in podcast Kick-off van De Telegraaf.

Atlético bracht onlangs een bod uit van twintig miljoen euro, zonder bonussen, op Hancko. “De Rotterdamse club wil met de Spaanse topclub niet eens praten bij een bedrag onder de 40 miljoen euro en de Madrilenen komen in de verste verte nog niet in de buurt van dat bedrag", schetste De Telegraaf eerder de situatie.

"Het laatste bod bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro (zonder bonussen) en dat wordt bij de bekerwinnaar als een regelrechte belediging beschouwd.” Van der Kraan, chef sport van De Telegraaf, trekt in Kick-off de vergelijking met Manchester United-aankoop Leny Yoro, die onlangs voor minimaal 62 miljoen euro werd overgenomen van Lille OSC.

"Waarom ik die aankoop van Ten Hag noemde... Zestig miljoen voor een verdediger die niemand heeft zien spelen. Hij was een talent bij Lille, maar zestig miljoen? Geen minuten op het EK, niets bewezen nog."

"En dan komt Atlético Madrid met eerst vijftien, en uiteindelijk twintig miljoen voor Dávid Hancko. Dan is het toch logisch dat Feyenoord 'nee' zegt? Ik denk dat hij 35 of 40 miljoen op kán en móét brengen. Hij staat overal te boek als een speler met een marktwaarde van 35 miljoen."

"Als je ziet wat hij al gepresteerd heeft: hij heeft Champions League gespeeld, is kampioen geworden, heeft op het EK alle wedstrijden meegedaan, was één van de beste verdedigers daar", somt Van der Kraan op. "Vergelijk dat even met spelers die voor miljoenen worden verkocht in Europa."

"Verdedigers die voor het dubbele van het bedrag dat Atlético nu biedt vertrekken. Ik denk dat het heel normaal is dat Te Kloese zegt: 'Ik weet niet wat jullie komen doen.' Ik ga ervanuit dat hij tegen de zaakwaarnemer van Hancko heeft gezegd: 'Jongens, ik weet dat jullie hem die kant op willen duwen, maar laat Atlético eerst eens met een normaal bod komen'", aldus Van der Kraan.