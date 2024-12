Dávid Hancko is niet blij met alle transfergeruchten, zo laat hij weten middels een korte reactie tegenover het Algemeen Dagblad. De Slowaakse verdediger geniet naar verluidt interesse van onder meer Juventus, maar ontkent gesproken te hebben met de Italiaanse topclub.

“Hancko ziet alleen maar zwart-wit”, zo kopte La Gazzetta dello Sport namelijk vrijdagochtend, uiteraard verwijzend naar de clubkleuren van Juventus. Volgens het medium waren de ‘laatste contacten tussen de clubs positief’ en klopt i Bianconeri nadrukkelijk op de deur van de 27-jarige Slowaak.

“Juventus en Hancko komen via telefoontjes dichter bij elkaar”, schreef de sportkrant, die verder beweerde dat Hancko een transferverzoek in zou dienen bij Feyenoord, om zo een winters vertrek te forceren. Hij zou namelijk niet tot juni of juli willen wachten.

Hancko heeft tegenover het AD gereageerd op alle geruchten. “Ik ben niet blij met al die geruchten in de media. Juve zal misschien interesse hebben, maar dat ik heb gesproken of persoonlijk akkoord zou zijn, is onzin. Ik heb mijn teamgenoten gezegd dat het niet klopt en dat ik niet weet waar het vandaan komt”, zo schrijft Mikos Gouka.

Technisch directeur Dennis te Kloese ging eerder deze week al in op de situatie van Hancko bij Feyenoord. De beleidsman verwacht echter niet dat de linkspoot volgende maand al vertrekt uit Rotterdam-Zuid, al begrijpt hij de buitenlandse interesse in de Slowaak.

“Het is namelijk een fantastische speler”, zei hij tegen Rijnmond. “Maar dat betekent niet dat hij nú een transfer wil maken. Of dat wij willen dat hij een transfer maakt. Ik denk dat dit meer iets voor de toekomst is.”

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor ruim acht miljoen euro over van Sparta Praag. Inmiddels heeft de multifunctionele verdediger 117 wedstrijden voor Feyenoord achter zijn naam staan, waarin hij 14 keer scoorde. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 35 miljoen. Hancko ligt in De Kuip nog vast tot medio 2028.