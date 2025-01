Dávid Hancko luidt de noodklok bij Feyenoord: 'Alle alarmbellen moeten nu afgaan'

Dávid Hancko maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie bij Feyenoord, zo blijkt uit een aantal uitspraken van de 27-jarige verdediger na afloop van de pijnlijke nederlaag op bezoek bij LOSC Lille (6-1).

De geschrokken Hancko wordt geciteerd door Voetbal International. “Dit is mijn grootste nederlaag sinds ik bij Feyenoord ben en dat is pijnlijk, niet makkelijk. Voor mij is dit verlies alleen acceptabel als we in de volgende twee wedstrijden tegen Ajax en PSV voor de beker wél succesvol zijn.”

“Maar de alarmbellen moeten nu wel afgaan, want hoe we ons hebben gepresenteerd tegen Lille is onacceptabel, voor iedereen die van Feyenoord houdt en zeker voor de fans die ons hier niet mochten steunen”, aldus Hancko.

Hancko spreekt over een pijnlijke avond. “Omdat we iets hebben laten zien wat niemand van ons verwachtte na vorige week, want ik schaam me voor ons optreden. Het was compleet het tegenovergestelde van tegen Bayern München.”

Zondag wacht een cruciale wedstrijd voor Feyenoord. Als de Rotterdammers verliezen in Amsterdam, bedraagt het gat met plek twee liefst twaalf punten. “Klassiekers zijn altijd moeilijk. Dat heeft de thuiswedstrijd tegen Ajax wel uitgewezen; die verloren we”, herinnert Hancko zich nog goed.

“Nu moeten wij eerst de wedstrijd tegen Lille goed analyseren en daarbij elkaar niet sparen. We moeten geconfronteerd worden met de dingen die we verkeerd hebben gedaan, met de bedoeling dat we ervan leren en weer gaan verdedigen met dezelfde passie zoals we hebben gedaan tegen Bayern München”, aldus Hancko.

Het lijkt erop dat de eerder aan Juventus gelinkte Hancko het seizoen afmaakt in Rotterdam. Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen. De Nederlandse transfermarkt sluit een dag later, op 4 februari om 23.59 uur.