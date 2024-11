Danny Buijs verlengt contract bij Fortuna Sittard: 'Het is fijn werken hier'

Danny Buijs heeft zijn contract bij Fortuna Sittard met twee jaar verlengd, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. De 42-jarige trainer ligt nu tot medio 2027 vast bij de huidige nummer acht van de Eredivisie.

“Ik heb het enorm naar mijn zin in Sittard”, laat Buijs optekenen. “Dat de club in dit stadium al om tafel wilde, daar spreekt vertrouwen uit. Ik heb bij Fortuna de kans gekregen om me verder te ontwikkelen en ik geloof in de potentie van de groep waarmee we elke dag werken.”

“Ik zie in de hele breedte nog veel groeipotentie bij deze club.” De trainer voelt bovendien ‘de steun en waardering vanaf de tribunes’. “Het is fantastisch hoe we zowel thuis als uit worden gesteund door onze supporters. Fortuna voelt voor mij als een warme familieclub. Het is fijn werken hier. Ik ben dan ook trots dat ik mijn contract bij Fortuna heb verlengd.”

Américo Branco, de technisch directeur van Fortuna, is in zijn nopjes met de contractverlenging van Buijs. “Vanaf de eerste weken na zijn aankomst konden we al merken dat Danny een perfecte match was voor de club. Hij is een echte vechter en hardwerker die vanaf dag één heeft laten zien het Fortuna-DNA te bezitten, iets wat we de afgelopen jaren hebben geprobeerd te herstellen.”

“Wat hij dagelijks bijdraagt op de werkvloer is en zal een sleutelrol blijven spelen om ons te brengen naar de plek waar we als organisatie naar streven. Daarom zijn we verheugd de succesvolle samenwerking met de coach Buijs, maar bovenal met de man achter de coach, met twee seizoenen te verlengen”, aldus de Portugees. Branco noemt Buijs ‘een man met veel persoonlijkheid’.

“Hij heeft gedurende het proces echt laten zien de wens te hebben om te blijven en een integraal onderdeel te blijven van het heden en de nabije toekomst van Fortuna.” Buijs is sinds de zomer van 2023 de trainer van Fortuna. De in Dordrecht geboren oefenmeester heeft in Nederland ook een verleden als coach bij Kozakken Boys en FC Groningen.

In de zomer van 2022 ging hij bij KV Mechelen voor zijn eerste avontuur in het buitenland, maar dat werd geen succes. Buijs werd al na drie maanden en elf wedstrijden de laan uitgestuurd.