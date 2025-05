Danny Buijs doet opmerkelijke onthulling over situatie bij Fortuna Sittard

De selectie van Fortuna Sittard is pas dinsdagochtend op de hoogte gebracht over het feit dat de club komend seizoen geen UEFA-licentie heeft. Opmerkelijk, want intern was dat al op 8 april duidelijk. Dat blijkt uit de reactie van hoofdtrainer Danny Buijs.

Buijs en zijn spelers werden dinsdag al vroeg bijeengeroepen in het stadion, waarna zij het vervelende nieuws te horen kregen. Het toetje, de play-offs om Europees voetbal, gaat aan Fortuna Sittard voorbij.

In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Buijs zijn mening. “Voor een sportman is zo’n bericht natuurlijk het ergste dat je kunt horen.”

“Je strijdt het hele seizoen voor het allerhoogste. Dat is in ons geval een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Dat ons dat hoe dan ook niet gegund is, steekt. Woede, onbegrip, teleurstelling; het schiet allemaal door ons heen”, aldus Buijs.

Buijs is niet bang om zijn stem te laten horen. “Ik ben behoorlijk teleurgesteld in de eigenaren. Niet alleen omdat we niet mee kunnen doen aan de play-offs, ook omdat voor mijn gevoel toch al een bepaalde sturing ontbreekt. We hebben geen idee waar ze met de club heen willen.”

Buijs ligt nog voor twee seizoenen vast bij Fortuna Sittard en gaat de club ondanks deze teleurstelling niet verlaten. “Dat kan ik niet maken richting de spelers en de twaalf tot dertienduizend supporters die hier elke twee weken zitten.”

Fortuna Sittard speelt in de komende twee wedstrijden nog tegen Almere City (uit) en FC Utrecht (thuis), maar gaat ongeacht de eindklassering niet meedoen aan de play-offs om Europees voetbal.