Dani Olmo behoedt Barcelona met droomdebuut voor duur puntenverlies

FC Barcelona is dinsdagavond ontsnapt aan duur puntenverlies in LaLiga. De ploeg van Hansi Flick had alle mogelijke moeite met Rayo Vallecano, maar trok in minuut 82 alsnog aan het langste eind via Dani Olmo: 1-2. Het waren voor de middenvelder zijn eerste officiële minuten in het shirt van de Catalaanse grootmacht.

Barcelona wist wat het te doen stond in het Campo de Fútbol de Vallecas. De laatste drie ontmoetingen tegen de Madrilenen werden namelijk niet gewonnen. Twee keer werd er verloren, één keer volgde een gelijkspel.

Bij Barcelona ontbrak nog altijd de niet fit bevonden Frenkie de Jong. Dani Olmo begon op de reservebank. Bij de thuisploeg bekeek nieuwkomer James Rodríguez het duel vanaf de tribune. Dinsdag werd bekend dat ook Memphis Depay op de radar staat bij Rayo.

Rayo kwam fris en scherp voor de dag en creëerde in de beginfase aanval op aanval richting het doel van Marc-André Ter Stegen. De openingstreffer, die in de negende minuut viel, kwam dan ook niet helemaal uit de lucht vallen.

Unai Lopez stond bij de eerste paal klaar om een voorzet van Jorge de Frutos achter Ter Stegen in het doel te werken: 1-0. Barcelona zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover. Schoten van Lamine Yamal en Inigo Martinez konden eenvoudig worden gepakt.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Hansi Flick Olmo binnen de lijnen en dat deed Barcelona zichtbaar goed. De aanvallende middenvelder annex flankspeler schreeuwde binnen een minuut om een strafschop, maar kreeg deze niet.

Tien minuten na rust was Raphinha dicht bij de gelijkmaker. De Braziliaan mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf ruim twintig meter, maar zag zijn inzet langs de linkerpaal scheren. Vijf minuten later was het wel raak.

Raphinha zorgde voor het voorbereidende werk en bood de niet te missen kans aan Pedri, die volledig vrij werd gelaten in de zestien van Rayo. Voor de middenvelder was het een koud kunstje om de rechterhoek te vinden: 1-1.

Barcelona kwam beter en beter in het spel en leek zelfs op voorsprong te komen via Robert Lewandowski, maar de Pool werd teruggefloten vanwege een overtreding eerder in de aanval. Na tussenkomst van de VAR ging er een streep door zijn treffer.

De winnende treffer zou tien minuten voor tijd alsnog vallen via uitgerekend Olmo. De middenvelder werd bediend door Yamal, maakte ruimte om te schieten en vond op fraaie wijze de verre hoek: 1-2. In de tien minuten blessuretijd hield de ploeg van Flick stand.