‘Dani de Wit kan na vertrek bij AZ tekenen in twee topcompetities’

VfL Bochum hoopt Dani de Wit aan de selectie toe te voegen, zo meldt het Duitse Kicker. De 26-jarige middenvelder loopt zondag, op 30 juni, uit zijn contract bij AZ, waardoor hij transfervrij op te pikken is. De Wit geniet eveneens belangstelling van meerdere clubs uit de Serie A.

Bij Bochum kan De Wit zijn eerste buitenlandse dienstverband aangaan. De aanvallende middenvelder kan daarnaast kiezen voor een Italiaans avontuur bij US Lecce. Volgens de Duitse berichtgeving is die stap op financieel vlak aantrekkelijker.

In gesprek met Voetbal International liet De Wit eind april al weten open te staan voor een buitenlands avontuur. “Als er in de zomer een mooie uitdaging komt in een topcompetitie, zal ik daar voor gaan. Maar mocht dat niet gebeuren, dan voel ik me heel goed bij AZ.”

De ambitieuze De Wit legde meerdere contractvoorstellen van AZ naast zich neer, waardoor de Alkmaarders zijn transfervrije vertrek hebben geaccepteerd.

De nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen betaalde in 2019 nog 2 miljoen euro om De Wit los te weken bij Ajax. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 5 miljoen euro.

De Wit speelde de afgelopen jaren liefst 188 officiële wedstrijden namens AZ. Daarin was de rechtspoot goed voor 46 doelpunten en 21 assists. In het afgelopen seizoen was De Wit nog goed voor tien Eredivisie-doelpunten.

