Dani de Wit heeft nieuw avontuur gevonden en tekent tot medio 2028

Dani de Wit is komend seizoen actief in de Bundesliga. De aanvallende middenvelder vertrekt transfervrij bij AZ en heeft in VfL Bochum een nieuwe werkgever gevonden. De Wit tekent in het Ruhrgebied een contract tot medio 2028.

Het was al geruime tijd bekend dat De Wit na de zomer niet langer in Alkmaar te bewonderen zou zijn. Het was zijn eigen beslissing om na vijf jaar AZ een nieuw avontuur aan te gaan.

Vervolgens was het speculeren over zijn toekomst begonnen. Al snel werd duidelijk dat De Wit oren had naar een buitenlandse nieuwe werkgever en in het specifiek een club uit een top 5-competitie.

Er was naar verluidt interesse vanuit Italië, maar de keuze is dus gevallen op het Duitse Bochum, waar De Wit in Felix Passlack, Matús Bero en Maximilian Wittek drie voormalig Eredivisie-spelers treft.

Bochum is komend seizoen actief op het hoogste niveau van Duitsland. De voormalig werkgever van Gertjan Verbeek eindigde in de vorige jaargang op de zestiende plek in de Bundesliga en wist zich via de play-offs te handhaven.

De Wit is erg tevreden met zijn transfer. "Ik kan bijna niet wachten om hier bij VfL Bochum te starten en in dit stadion voor de fans te spelen", zo laat hij optekenen op de clubkanalen.

"De club, de fans, het stadion – dat alles heeft ervoor gezorgd dat ik voor Bochum heb gekozen. Ik heb veel gehoord over de sfeer in het stadion, het is hier echt luidruchtig. Voor mij is het de perfecte combinatie: de toewijding vanaf de tribune en het harde werken op het veld."

