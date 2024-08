Daley Blind (34) stopt na 108 interlands bij het Nederlands elftal

Daley Blind stopt per direct als international van het Nederlands elftal. Dat laat de 34-jarige verdediger van Girona weten via Instagram. Blind, die goed is voor 108 interlands, vertelt dat hij het besluit heeft genomen na ‘een goed gesprek’ met bondscoach Ronald Koeman.

“Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken. Voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen”, aldus Blind. “Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken.”

“Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel mooie momenten. Die koester ik. Een nieuwe, talentvolle generatie dient zich aan en na een goed gesprek met de bondscoach is het tijd om mij volledig te gaan focussen op mijn club en mijn gezin”, gaat hij verder.

“Het was een grote eer. Het waren geweldige jaren. Bedankt bondscoaches, staf, teamgenoten en uiteraard het Oranje-legioen. Ik ga het en jullie missen. Dank aan iedereen”, sluit Blind af.

LaLiga Real Betis BET 2024-08-15T19:30:00.000Z 21:30 Girona GIR

De geboren Amsterdammer maakte zijn debuut in Oranje op 22-jarige leeftijd onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal in een oefenduel met Italië. Blind was onderdeel van de Oranje-selectie op het WK van 2014 en 2022 en op het EK van 2021 en 2024.

Blind speelde op het afgelopen EK één minuut mee, toen hij inviel in de achtste finale tegen Roemenië. Na elf jaar vindt hij het tijd voor de volgende generatie.