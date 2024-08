Crysencio Summerville gaat voor 30 miljoen avontuur aan in Premier League bij West Ham United

Crysencio Summerville mag zich officieel speler van West Ham United noemen. De van Leeds United afkomstige vleugelaanvaller tekende zaterdag een vijfjarig contract in Oost-Londen, met de optie op een seizoen extra. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betaalt West Ham dertig miljoen euro aan Leeds voor Summerville.

"Ik ben erg gelukkig en kan niet wachten om te mogen beginnen", jubelt Summerville op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is de perfecte volgende stap voor mijn carrière. West Ham United is een enorm grote club, met veel ambitie en geweldige spelers. Dus ik ben erg opgewonden om hier te zijn en aan de slag te gaan."

"Ik probeer altijd mijn hart te volgen en ik had het gevoel dat dit voor mij de beste plek is om me als speler te blijven ontwikkelen en mijn potentieel zoveel mogelijk te benutten", aldus de dolgelukkige Summerville. "Er is hier zoveel geschiedenis en het team heeft het de afgelopen jaren zo goed gedaan in de Premier League en in Europa. Ik sprak met de manager (Julen Lopetegui, red.) en hij overtuigde mij ervan dat ik impact kon maken en kon helpen succes te behalen in het nieuwe seizoen."

Technisch directeur Tim Steidten is zeer blij met de komst van Summerville naar West Ham. "We volgen hem al een tijdje en het is geweldig dat we hem hebben kunnen vastleggen. We zijn van mening dat Crysencio iets extra's aan de aanval zal toevoegen. Het is een opwindende speler met een zinderend tempo, behendige bewegingen en een overvloed aan creativiteit vanaf de vleugel."

"Hij heeft zichzelf al bewezen in het Engelse voetbal en was de afgelopen jaren een belangrijke speler voor Leeds United in zowel de Premier League als de Championship", voegt Steidten daaraan toe.

Summerville was afgelopen seizoen een van de absolute sterren van Leeds en het Championship en werd dan ook verkozen tot Speler van het Jaar op het tweede niveau van Engeland. De Rotterdammer was over alle competities goed voor 21 goals en 10 assists in 49 optredens.

Mede dankzij de productiviteit van Summerville reikte Leeds tot de finale van de promotie play-offs, waarin the Whites met 0-1 verloren van Southampton. In een nieuwe poging terug te keren naar de Premier League zal Leeds het moeten stellen zonder Summerville.