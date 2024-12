Cristiano Ronaldo ziet teamgenoot voor 20 miljoen euro vertrekken naar club 'die niet meetelt'

Seko Fofana staat op het punt om Al-Nassr te verruilen voor Stade Rennes. Le Parisien meldt dat de Ivoriaan de medische keuring al succesvol doorstaan heeft.

Fofana verraste enigszins door RC Lens in de zomer van 2023 te verruilen voor Al-Nassr. De controlerende middenvelder was aanvoerder van de Noord-Fransen, die in het seizoen 2022/23 op slechts één punt van kampioen Paris Saint-Germain als tweede eindigden.

Fofana kwam in zijn eerste seizoen tot negentien optredens voor Al-Nassr. De club besloot hem aan het begin van het seizoen te verhuren aan het Al-Ettifaq van Georginio Wijnaldum.

Fofana wil ondanks zijn doorlopende contract graag terugkeren in de Ligue 1, wat als muziek in de oren klinkt bij Rennes. Les Rouges et Noirs staan momenteel op de twaalfde plaats in de Ligue 1. De voorsprong op Saint-Etienne, dat met plek zestien op een virtuele play-off-plek staat, bedraagt slechts vier punten.

De Afrika Cup-winnaar meldde zich vorige week al in Frankrijk om te onderhandelen met Rennes. Zijn medische keuring vond maandag plaats in Parijs. Rennes, dat eerder al de Portugees Jota ophaalde bij Ittihad Club, betaalt liefst twintig miljoen euro om Fofana naar de Ligue 1 te krijgen.

Fofana raakte door de aanwezigheid van Rennes-president Arnaud Pouille snel overtuigd van de plannen van de club. Fofana en Pouille kenden elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij Lens.

Cristiano Ronaldo, Fofana's bijna ex-teamgenoot bij Al-Nassr, haalde eerder deze week nog het nieuws met enkele vergelijkingen tussen de Ligue 1 en de Saudi Pro League. "Natuurlijk is de Saudi Pro League beter dan de Ligue 1. In Frankrijk heb je alleen Paris Saint-Germain, de rest telt niet mee."

Ronaldo legde direct uit waarom hij de competitie waarin hij speelt hoger aanslaat dan de Franse competitie. "Probeer maar eens een sprintje te trekken in 38, 39 of 40 graden. Kijk dan maar eens wat er gebeurt."