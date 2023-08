Cristiano Ronaldo scoort tweemaal en leidt tienkoppig Al-Nassr naar Arab Cup

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 19:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:07

Cristiano Ronaldo heeft Al-Nassr met een dubbelslag naar de winst van de Arab Club Champions Cup geschoten. De 38-jarige Portugese superster zag hoe Al-Hilal de leiding pakte in het King Fahd Stadium in het Saudische Ta'if. Drie minuten nadat Al-Nassr met tien man kwam te staan schoot Ronaldo zijn ploeg op gelijke hoogte. In de verlenging zorgde hij er met een kopbal voor dat de trofee naar Al-Nassr ging: 1-2.

Al-Hilal kreeg via Salem Al Dawsari de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De vleugelspeler slaagde er echter niet in zijn poging tussen de palen te houden. Aan de kant van Al-Nassr was Marcelo Brozovic dichtbij. De van Internazionale overgekomen Kroaat miste net als Al Dawsari even eerder het doel. Beide ploegen werden bij vlagen gevaarlijk, maar het spektakel bleef voor de tweede helft bewaard. Al-Hilal kwam vijf minuten na rust op voorsprong. De Braziliaan Malcom zette goed door op de achterlijn en bracht voor op landgenoot Michael, die al vallend binnenkopte: 1-0.

?? GOAL | Al-Hilal 1-1 Al-Nassr | Cristiano Ronaldopic.twitter.com/6bA8laUcdk — VAR Tático (@vartatico) August 12, 2023

Al-Nassr leek de trofee te kunnen vergeten na de rode kaart voor Abdulelah Al Amri. De centrumverdediger werd van het veld gestuurd wegens het neerhalen van de doorgebroken Malcom. De vrije trap op de rand van de zestien leverde niets op en drie minuten later was het aan de andere kant wel raak. Al-Nassr-doelman Nawaf Al Aqidi had een fraaie uittrap in huis richting Sultan Al Ghannam, die de bal in de loop meenam en vervolgens met een scherpe voorzet kwam. Ronaldo stond voor het doel om binnen te schieten: 1-1. Vier minuten na de gelijkmaker kreeg Al-Nassr-bankzitter Nawaf Al-Boushal rood van de arbiter.

?? GOAL | Al-Hilal 1-2 Al-Nassr | Cristiano Ronaldopic.twitter.com/Y3Ag18i2GV — VAR Tático (@vartatico) August 12, 2023

Voor het einde van de officiële speeltijd werd er niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin maakte Al-Nassr na acht minuten de 1-2. Een gevaarlijke counter leverde in eerste instantie niets op wegens adequaat handelen van Al-Hilal-goalie Mohammed Al Owais. De doelman kon niet voorkomen dat de rebound bij Seko Fofana terechtkwam. De Ivoriaan zag zijn geplaatste schot tegen de lat belanden, waarna Ronaldo klaarstond om de rebound binnen te koppen: 1-2. Vijf minuten voor tijd moest Ronaldo het veld geblesseerd verlaten na een duel met Mohammed Jahfali. Vanaf de kant zag de aan zijn knie gekwetste Portugees dat Al-Nassr standhield.